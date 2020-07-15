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En büyük 500 sanayici şirketin 88'i Egeli ihracatçılardan oluştu

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasını açıkladı. İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde, Egeli ihracatçılar 88 firma ile temsil edildi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 08:51
En büyük 500 sanayici şirketin 88'i Egeli ihracatçılardan oluştu

En büyük 500 sanayici şirketin 88 tanesi Egeli ihracatçılardan oluştu


 

Türk sanayisinin devler liginde İstanbul, 168 firmayla ilk sırada yer alırken, İzmir 44 firmayla ikinci oldu. Kocaeli 35 firma ile İzmir’i takip ederken, Manisa 12 ve Denizli 10 firma ile listede yer buldu.

İzmir Aliağa’da da rafinerisi bulunan şirket merkezi Kocaeli olarak listede yer TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. geçen yıl olduğu gibi bu yılda en büyük sanayi kuruluşu oldu.

İzmir’in son dönemdeki en büyük sanayi yatırımı konumundaki Star Rafineri A.Ş. İSO’nun ilk 500 sanayi kuruluşu listesine 2020 yılında beşinci sıradan ilk kez giriş yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; 2020 yılında Ege Bölgesi’nden İSO 500 listesine bu yıl yeni giren diğer firmalar ise;

Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. (211), Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. (402), Standard Profil Ege Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (419), Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. (424), Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. (429), Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. (438), E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (449) ve Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş. (469) oldu.

Manisa’nın ihracatında büyük pay sahibi olan Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 14. sıradan, Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. ise; 21. sıradan devler ligine adını yazdırdı.

İlk 500 listesinin gediklisi PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. ise bu yıl 17. basamağın sahibi oldu.

Denizli’nin ihracat şampiyonu Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. İSO 500 Listesine bu yıl 28. sıradan girdi.

İSO 500 Balıkesir’den listeye 6 firma girerken, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 58. Sırada yer aldı ve Balıkesir firmaları arasında listede en üst basamağa adını yazdırdı.

Aydın’dan listeye giren firmalar içinde Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. 201. Sırada yer alırken, geçen yıla göre listede 31 basamak yükseldi.

Uşak’tan Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. 2019 yılında 224. Basamaktayken, 2020 yılında 56 sıra birden sıçrayarak 164 numaranın sahibi oldu.

İSO 500 Listesine 136 sıradan giren Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. ve 150 sırada yer bulan Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. Muğla’nın listede yer bulan iki firması oldu.

Nursan Kablo Donanımları San. ve Tic. A.Ş. İSO 500 listesinde 363. sırada yer aldı ve Kütahya sanayisini temsil etti. Afyonkarahisar’dan Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. ise; bu yıl Afyon’un tek temsilcisi olurken listenin 429. Basamağından listeye girdi.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında yer alan 88 Egeli firmanın 30 tanesi tarım sektöründe faaliyet gösterirken, Tekstil ve Hazırgiyim, Kimya, Otomotiv, Demir-Çelik, Madencilik, İklimlendirme, Elektrik-Elektronik sektörlerinin temsilcileri listede yoğun olarak yer buldu.

İSO 500 listesine Ege Bölgesi’nden giren firmalar içinde listede üst sıralara tırmanan firmalar ise şunlar oldu; “Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. 163. Sıradan 128. Sıraya, Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş. 220. basamaktan 170. basamağa, CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. 176’dan 149’a, Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 223. sıradan, 204. Sıraya, Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. 169. Basamaktan 136. Basamağa yükseldi.

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