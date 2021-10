ESAS | Sosyal istihmı artırmak için önemli girişim

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal, Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile işverenlerce daha az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere deneyim ve gelişim fırsatları sunuyor.

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal; Esas Holding’in değerlerini, merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma geri verme vizyonu ile birleştirerek gençlere fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor. İlk sosyal yatırım alanını eğitimli genç işsizliği olarak belirleyen Esas Sosyal, 2016 yılında hayata geçirdiği Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile bugüne kadar 34 sivil toplum kuruluşunun özel sektörde de karşılığı olan fonksiyonlarında 200 yeni mezuna ilk iş deneyimi sundu. Eylül ayında, 2021 dönemine başlayan 50 katılımcının işbaşı yaptığı program 6 yılda toplam 20.482 başvuru aldı. Her yıl artan başvuru sayıları, gençlerin bu tür fırsatlara ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösterirken, katılımcıların tamamının 6 ay içinde bir sonraki işine geçiş yapması Programın etkisini ortaya koyuyor.

gençlere fırsat eşitliği sağlama vizyonuyla yoluna devam ederken, yaratılan sosyal faydanın sürdürülebilir olması için misyonuna inanan Kurumsal Destekçileri başta olmak üzere, oluşturduğu ekosistemde yer alan değerli kurum ve kişilerin katkılarını alıyor. Esas Holding ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın vizyonunu paylaşan Kurumsal Destekçiler, katılımcıların maaşlarını Esas Holding’le birlikte karşılamanın yanı sıra, yönetim kadrolarıyla mentorluk programına ve İnsan Kaynakları birimleriyle prova mülakatlara dahil oluyorlar.

Gençlere farklı noktalarda yapılan yatırımların birbirine temas etmesiyle toplumsal faydanın katlanacağına inanarak 2019 yılında Kurumsal Destek Programı’nı başlatan Esas Sosyal’in ekosistemine, bu yıl 10 yeni kurumun katılmasıyla toplam destekçi sayısı 31’e ulaştı. Bu yıl ise aralarında Agito Yazılım, Arzum, BLG Trusted Advisors S.A., DenizBank, Dimes, Doğan Holding, ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu, Esas Gayrimenkul, ETİ, FİBA Holding, Getir, Infina Yazılım, Kibar Holding, Korozo, LC Waikiki, Nobel İlaç, Pegasus Havayolları, QNB Finansbank, SANKO, Bee’o Propolis, Tahincioğlu Holding, Turcas Petrol, ÜNLÜ & Co, Volkswagen Doğuş Finansman ve Yataş’ın bulunduğu 25 kurum, gençlerin ilk iş deneyimlerini destekliyor.

Az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençlerin, eşit şartlarla profesyonel hayata adım atmalarını Kurumsal Destekçilerle birlikte sağlamanın mutluluğuna değinen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı “Esas Sosyal ile kolektif sosyal etki yaratma yolunda attığımız her bir adımda sosyal faydayı sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda 2.000 kişiyi aşan ekosistemimiz bizim için çok değerli. Bu geniş ekosistem içinde büyük bir alana sahip olan Kurumsal Destekçilerimiz de programlarımızın devamlılığı ve maksimum fayda sağlaması açısından çok kıymetli. Bu yıl Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında 50 farklı pozisyona katılımcılarımızı yerleştirdik. Bu 50 pozisyonun 38’i, yani %76’sı Kurumsal Destekçilerimiz tarafından destekleniyor. Esas Sosyal’in kuruluşundan bu yana her zaman toplumsal sorunların topyekûn el ele verilerek çözüme kavuşacağına değindim. Bu noktada görüyoruz ki kurumların güçleri sosyal sorumluluk faaliyetini başka bir boyuta taşıyor. Bizim programlarımızın da destekçilerimizle büyüyeceğine, her geçen gün daha fazla gence fırsat eşitliği sağlayacağımıza inanıyorum. Gençlerin desteklenmesinin ülkemizin geleceğine yapılan en güzel yatırım olduğu inancıyla şimdiye kadar vizyonumuzu paylaşan kurumlara teşekkür ediyor, Türkiye’nin önde gelen işveren kurumlarını programımıza dâhil olmaya ve gençlere fırsatlar vermeye davet ediyorum” dedi.

Esas Sosyal, Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan elde edilen geri bildirimlerle yine az bilinen devlet üniversitelerinin öğrencilerini İngilizce eğitim imkânıyla buluşturan Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı da 2021 yılında hayata geçirdi. Böylece kolektif etkiyi artıracak çalışmalar ile gençlere destek olmaya devam eden Esas Sosyal, Program katılımcıları arasında ekosistemindeki Kurumsal Destekçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer değerli kurumlardan burs alan, yatırım yapılmış gençlere yer vererek toplumsal faydaya yönelik yatırımların katma değerini de artırıyor. Bu Programla, gençlerin okuldan işe geçiş sürecine bir adım geriden destek olmaya başlayarak donanımlı ve yetkin bireyler olarak profesyonel hayata kazandırılmaları hedefleniyor.