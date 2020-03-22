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Evde saç nasıl boyanır

22 Mart 2020 Pazar 15:22
Evde saç nasıl boyanır

Evde saç nasıl boyanır

   Evde saç boyamak sanıldığı kadar zor değil.Evde saçınızı kendiniz boyamanız gerektiğinde öncelikle renk seçerken dikkat etmeniz gerekir.Çoğu boya kutudaki renkten daha koyudur. Örneğin; "ne güzel bir kahverengi bu" düşüncesiyle aldığınız boyayla saçlarınızı boyadıktan sonra, siyahtan hallice saçlarla aynada kendinizi görüp şok geçirebilirsiniz. (schwarzkopf'un palette'si bu konuda istisnadır.Bu yüzden ya düşündüğünüzden bir ton açık bir boya tercih edin ya da o rengi elde edeceğinizi düşündüğünüz iki rengi korkmadan karıştırın. 

  Saçınızı boyarken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise; boyaların üzerinde gösterilen "saç renginiz ve boyandıktan sonra alacağı renk" tablosunda, doğal (yani boyasız) saç renklerinin baz alındığıdır. açık renge boyalı bir saçı, koyu bir renkle kapatmak mümkündür, ama tam tersi asla mümkün değildir. Boya boyayı açmaz çünkü. Kızıl ve siyah dönüşü zor iki renktir. En az beş yıl kullanacaksanız tercih edin bu renkleri. Üç gün sonra "ben bu renkten sıkıldım hadi değiştireyim" derseniz değiştiremezsiniz. ya da kuaföre gidersiniz.   

   Gelelim pratik uygulamaya;

   Saçlarınız temizse boyaya hiç kalkışmayın o gün, gözenekleriniz açık olduğu için saç dipleriniz cayır cayır yanar, kaşınır, mahvolursunuz. boya kirli saça yapılır, böylece yanma, kaşıntı gibi sorunlar minimuma iner. saçlarınız uzunsa iki kutu boya alın ki yarısı boyanmış saçlarla kepaze olmayın sonra. 
 

Boya sırasında gereken malzemeler

- bir adet fırça, 

- boyayı karıştırabileceğiniz bir kase, 

- tarak (fırça değil ha, bildiğiniz tarak), 

- toka, 

- tercihen ameliyat eldiveni, 

- gazete, 

- gözden çıkardığınız ve bundan sonra saçlarınızı boyarken kullanacağınız kıyafet/kıyafetlerdir.

    Üzerinizi değiştirdikten sonra, boya yapacağınız alana bolca gazete yayın, böylece boya sonrası bir de etrafın temizliğiyle uğraşmamış olursunuz. boyayı hazırlayıp saça sürülecek hale getirdikten sonra, saçlarınızı tarayın ve ortadan ayırın. fırçayı saç dibinden aşağı doğru çekerek sürün boyayı. alnınızdan başlayıp, kafanızın arkasına kadar ayrılan saç çizgisini boylu boyunca boyadıktan sonra, tarakla saçı tekrar ayırın ve aynı işlemi oraya da uygulayın.Şerit şerit ayırarak saçınızın üst kısımlarını komple boyadıktan sonra, enseden başlayarak ve bu kez saçı tarakla yatay olarak ayırarak arka dipleri de aynı şekilde boyayın.Saç diplerinizi tamamen boyadıktan sonra, saçınızı güzelce tarayın ki boya saçınıza iyice yayılsın ve sürülmeyen ya da az sürülen yerler varsa, oralara da boya bulaşsın.Saçınızın geri kalanını tutam tutam ayırarak boylu boyunca sürün boyayı ve iyice karışması için mıncıklayın. kuru bir yer kalmamasına dikkat edin. boyayı saçın tamamına sürdükten sonra son kez tarayın ve 20-30 dk oyalanacak bir şeyler bulun kendinize.

 

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