Faizsiz Nakit Avans Veren Bankalar acil nakit ihtiyacını gidermek isteyen birçok kişinin yoğun bir şekilde araştırmış olduğu konular arasındadır.



Ekonomik dalgalanmalar birçok kişiyi maddi yönde olumsuz olarak etkilemiştir. Günümüzde birçok kişi maddi anlamda ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara başvurmaktadır. Faizsiz olarak sunulan kredilerden veya nakit avanslardan faydalanarak bir nebze olsun ekonomik durumunu düzeltmek isteyenlerin bu konuya oldukça çok yoğunlaştığını ve araştırmalarda bulunduğunu bilmekteyiz. Sizlerde faizsiz nakit avans veren bankalar üzerinde araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz.

Sizlere bu yazımızda Faizsiz Nakit Avans Veren Bankalar ve detaylarını açıklamaya çalışacağız.

Faizsiz Nakit Avans Veren Bankalar müşteri sayısını artırmak amacıyla çeşitli kampanyalar ve avantajlar düzenlenmektedir. Bu durum hem kredi alan için hem de kredi veren banka için oldukça lehe olan bir durumdur. Fakat her kredide olduğu gibi faizsiz nakit avans üzerinde de dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket etmek gerekmektedir. Peki, hangi banka faizsiz nakit avans verir? Gelin, birlikte bakalım.

Ücretsiz Sıfır Nakit Avans Veren Bankalar

Ücretsiz olarak nakit avans kullanacağınız bir kısım bankalar bulunmaktadır. Bu bankalar aracılığı ile faizsiz bir şekilde geri ödeme planı ile birlikte nakit avans elde edebilirsiniz. Ücretsiz sıfır nakit avans veren bankaları şunlardır;

• İş Bankası

• Yapı Kredi Bankası

• Garanti BBVA

• Ziraat Bankası

• Akbank

• Halkbank

• VakıfBank

• DenizBank (Kobi)

• Türkiye Finans

Yukarıda belirtmiş olduğumuz bankalar ücretsiz bir şekilde faizsiz nakit avans sağlayan bankalardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra ön plana çıkan bazı bankalarda yer almaktadır. Bunları başlıklar halinde sizlerle paylaşacağız.

Garanti BBVA Faizsiz Nakit Avans

Garanti Bankası müşteri memnuniyetini sağlamak adına çeşitli kampanyalarını müşterilerine sunmaya devam etmektedir. Garanti Bankası tarafından her ne kadar faizsiz bir şekilde nakit avans sunulduğu söylense de, Garanti Bankası aylık yaklaşık 65 TL gibi bir tutarla müşterilerine nakit avans sağlamaktadır. Garanti bankası üzerinden 500 TL’den 20.000 TL’ye kadar nakit avans çekebilmeniz mümkündür. Garanti bankası aynı zamanda 5 ile 9 ay arasında da vade oranı sunmaktadır.

Akbank Axess Taksitli Nakit Avans

Faiz nakit avans sağlayan diğer bankaların arasında Akbank yer almaktadır. Akbank müşterilerinin daime iyi bir şekilde hizmet alması adına ve müşteri sayısını artırmak adına çeşitli avantajları sunmaktadır. 9 aya varan vade seçeneği ile birlikte sizlerde çeşitli limitlerde Akbank tarafından sunulan taksitli nakit avansa sahip olabilirsiniz. Akbank tarafından sunulan nakit avans desteği ile ilgili kullanmadan önce kesinlikle bankanızdan bilgi almanızı öneririz.

QNB FinansbankTaksitli Nakit Avans

Finansbank sağlamış olduğu müşteri desteği ile birlikte son dönemlerin en ön plana çıkan bankaları arasında yer almaktadır. QNB Finansbank müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamaları anlamında taksitli bir şekilde nakit avans desteği sağlamaktadır. Nakit Avans desteğini istediğiniz her yerde ve isteğiniz her an kullanabilmeniz mümkündür.

Ziraat Bankası Faizsiz Nakit Avans

Faizsiz nakit avans elde etmek isteyen birçok kişinin yoğun olarak ziraat bankasına müracaat ettiğini bilmekteyiz. Ziraat Bankası tarafından avantajlı bir şekilde sunulan nakit avansın pek çok kişi tarafından talep edildiğini ve kullanıldığını söyleyebiliriz. 9 aya varan vade seçenekleri ile birlikte sizlerde ziraat bankası tarafından sunulan faizsiz nakit avanstan faydalanabilirsiniz.

Bankaların Faizsiz Nakit Avanstaki Çekim Limitleri

Her banka müşterilerine çeşitli sözleşmeler sunmakta ve bu sözleşmeler neticesinde belirli prosedürleri uygulamaktadır. Bundan dolayı nakit avans çekim işleminizi gerçekleştirirken oldukça dikkatli davranmanız gerekmektedir. Bilinçli bir tüketici olarak davranmanız sizlerin ilerleyen dönemlerde maddi anlamda daha iyi bir şekilde hareket edebilmenizi sağlayacaktır. Ayrıca nakit avans kullanırken dikkat etmeniz gereken bir hususa değinecek olursak, bu da çekim limitleridir. Faizsiz nakit avans sağlayan bankaların çekim limitleri şunlardır;

Akbank / 6 - 12 ay vade ve 200 TL ile 1500 TL arasında limit

Garanti BBVA / 5 – 12 ay vade ve 1000 TL limit

İş Bankası / 6 ay vade ve 1500 TL limit

Türkiye Ekonomi Bankası / 12 ay vade ve 5000 TL limit

DenizBank / 6 – 8 ay vade ve 2000 TL limit

Ziraat Bankası / 12 ay vade ve 10000 TL limit

Yapı Kredi Bankası / 9 ay vade ve 2500 TL limit

Yukarıda belirtmiş olduğumuz bankalar genellikle nakit avans yönünden tercih edilen bankalardır. Bu bankalar limit aşımı haline %1.40 ile %2.1 arasında faiz uygulamaktadır. Bundan dolayı nakit avans kullanmadan önce muhakkak bankanız ile görüşmeniz gerekmektedir. Bu sizlerin finansal anlamda yapacağınız en iyi işler arasında yer almaktadır.



Faizsiz Nakit Avans Veren Bankalar ile ilgili sizlere yukarıda başlıklar halinde bilgiler vermeye çalıştık. Öncelikle belirtmek isteriz ki, faizsiz nakit avans işlemleri de bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Bundan dolayı başvuranın oldukça dikkatli ve temkinli adımlar atması gerekmektedir. Bu hususa dikkat etmeniz ilerleyen günlerde sizlerin maddi açıdan rahat bir şekilde hareket edebilmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda sizlerin de faizsiz nakit avans ile ilgili herhangi bir sorunuz veya düşünceniz varsa, bunu yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.