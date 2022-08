Gebze Sendikalar Birliği | Gebze il olmalı



ANAP döneminde başlayan Gebze'nin il olmasıyla ilgili talep yeniden gündemde. Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir, Gebze'nin il olmasını istedi. Akdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Gebze’de günümüzde son günlerin önemli gündem konularından biri bir süredir, olası Gebze İli konusudur.

Gebze’nin ve bölgenin bir parçası olan Gebze Sendikalar Birliği bölgemizin diğer konuları gibi bu konuyu ve tartışmalarını da takip etmektedir.

Konu aslında sadece Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerini değil bölgemize sınır haldeki; ilimize bağlı Körfez ile birlikte İstanbul’a bağlı Tuzla ve Şile ilçelerini de ilgilendirmektedir. Çünkü olası Gebze İli’nin sınırlarına her üç ilçeden bazı mahallelerin bağlanması gerektiğine dair senaryo ve fikirler de yer yer tartışma konusu olmaktadır.

Ülkemizde ilçelerin, il statüsünü edinmesi her zaman siyasetin konusu olmuş, bu yapılanmalarda belki bir iki detay hariç her dönemin iktidarının, tamamen siyasi bir duruşla ödüllendirme veya cezalandırmalarda bulunduğuna tanık olunmuştur. Vakti zamanında il olup, sırf dönemin iktidar partisine tezat sonuç çıktı diye ilçeye dönüştürülen kentler de vardır.

Gebze’nin il olması talebinin ilk 1980’li yıllarda, “ANAP’a evet Gebze vilayet” sloganı üzerinden türemesi dahi bu tezimizin kanıtıdır: “Bana oy ver. İktidar olursam, Gebze’de de birinci parti olursam, Gebze’yi il yaparım.”

Bir diğer önemli siyasi hamle, 2002 seçimleri öncesi, dönemin AK Parti Lideri ve Başbakan adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gebze’yi il yapmayacağını bariz söylemesine karşın o seçimde Gebze’den çıkan sonuçtur. Bu sonuç iyi tahlil edildiğinde, Gebze’de seçmenin ve yurttaşların gündeminde Gebze İli’nin yer almadığı ve/veya öncelikleri arasında yer almadığının göstergesidir.

Günümüzde yine alevlenen tartışma ve konuya döndüğümüzde..



; Gebze’nin İl olması gerektiğini düşünmektedir, savunmaktadır ancak bu kayıtsız şartsız bir savunma hali değildir.Bu konudaki bir kaygımız; Gebze’nin il olması halinde merkez ilçe haline gelecek olan Gebze’de sırf bu gerekçeyle başta arsa ve konutlar olmak üzere yapılacak olası değer artışıdır. Gebze ağırlıklı dar ve orta gelir grubu insanların yaşadığı bir bölgedir. Günümüz ekonomik koşullarında alım gücü her geçen gün daha da düşmektedir. Olası Gebze İli tartışılırken ve istenirken bu detay kesinlikle göz ardı edilmemeli, olası Gebze İli, Gebzeliler’e “müjde” derken “daha pahalı bir yaşam” olarak pahalıya patlamamalıdır.



İllerin kurulmasında nüfus önemli bir koz olarak öne sürülmektedir ancak Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ile birlikte bu bölgenin her bir yaşayanı sayıdan ibaret değildir. Her biri bir değerdir.

Şu kadar OSB’si, bu kadar Serbest Bölgesi’nden… ibaret değildir. En minimize KOBİ’sinden en devasına tüm sanayi kuruluşlarının ve bölgelerinin varlığı emekçilerinden sebeptir. Gebze Bölgesi’nde yaşayan her bir yurttaş sayıdan ibaret olmayıp üretimdeki emekçisini neredeyse yok sayan bu yaklaşımlar, bizim için de yok hükmündedir.

Gebze’nin en önemli sorunlarından biri yapısal olarak kent olamamaktır. Gebze’de yaşayanların çok büyük kısmı, Gebzelilik bilincinden uzaktır. Köylerine varana kadar yayılan hemşeri dernekçiliği bu olumsuzluğun bir yansımasıdır. Gebze Bölgesi insanları itibariyle Kocaeli’den kopuktur, Kocaelili olamamıştır ama şu da bir gerçek ki Gebzeli de olamamıştır. İl statüsünü edinmek kentleşmenin ve kentlileşmenin de önünü açacaktır.

Gebze’de kentleşmenin en ve belki de tek çok önemli, gözle görünür sembolü Gebzespor’dur. Ne yazık ki ikinci, üçüncü örneklerini veremiyor bu vesileyle bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek temsilcimize başarılar diliyoruz.

Sonuç olarak;

Gebze Sendikalar Birliği olarak söz konusu açıklamamızda yer alan temel ilkeler zemininde Gebze’nin il olmasını savunuyoruz.

İl olmakta, yasalarda yer alan nüfusa bileşenleriyle birlikte erişeceğinden Büyükşehir statüsünü edinmek de Gebze’nin siyaset üstü bir hakkıdır. Bu hakkın ve gerekliliğin pozitif veya negatif şekilde siyasete yansıtılmadan, yine ve yeni bir genel ve akabindeki yerel seçimin malzemesi yapılmadan tanınmasını, uygulanmasını talep ederiz.