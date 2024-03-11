Geciş döneminde iş arayanlara yetkinliğini doğru planlamalı

Karaboğa | Geçiş döneminde iş arayanlar yetkinliklerini doğru planlamalı

TÜİK, 2024 Ocak ayı ait İşgücü İstatistikleri’ne göre işsizlik bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 9,1 olarak gerçekleşti ve işsiz sayısı 3 milyon 214 bin kişiye yükseldi. Verileri değerlendiren Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, “Mevsim etkileri anlamında ocak ayının durağan bir dönem olduğunu biliyoruz. Turizm ve eğitim gibi ana sektörler için henüz planların yapıldığı ve işe alımların başlamadığı bir dönem” yorumunda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her ay düzenli olarak paylaştığı Türkiye İşgücü İstatistikleri’nin Ocak 2024 verileri belli oldu. TÜİK’in yılın ilk ayına dair paylaştığı verileri değerlendiren Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, “2024 yılının ilk ayı işsizlik oranlarında küçük bir yükselmeyle kendini gösterdi. TÜİK Hane Halkı İşgücü Araştırması’na göre, işsiz sayısı bir önceki aya göre 85 bin kişi arttı ve 3 milyon 214 bin kişi oldu. Bu rakam aralık ayına göre 0,2 puanlık bir artışı ve işsizlik rakamının yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleştiğini gösteriyor. Erkeklerde aralık ayında yüzde 7,1 olan işsizlik rakamının ocak ayında yüzde 7,7 olduğunu kadınlarda ise ufak bir azalmayla yüzde 12’den yüzde 11,7’ye gerilediğini görüyoruz. Böylece tabloyu yeni yıl ve yeni planlar üzerinde okuyabiliriz. Özellikle maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte iş değişimlerinin arttığını ya da işten ayrılmaların yaşandığını görebiliriz. Öte yandan mevsim etkileri anlamında da ocak ayının durağan bir dönem olduğunu biliyoruz. Turizm ve eğitim gibi ana sektörler için henüz planların yapıldığı ve işe alımların başlamadığı bir dönem. Bu geçiş döneminde iş arayanların yetkinliklerini doğru planladığı bir dönem olmasını arzu ediyoruz. Ayrıca sadece kalifiye elemanların değil üretim gücü yüksek fakat ara eleman olarak sınıflandırılan ve bizce istihdamda çok önemli bir yeri olan meslek lisesi mezunu gençlerimizin değerlendirilmesine çok kıymet veriyoruz” dedi.

Genç işsizliğindeki artış yüzde 1,1

Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 2024 Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 0,2 artışla yüzde 49’a yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olarak belirlendi.

İş gücüne katılma oranı arttı

TÜİK’in Ocak 2024’e dair açıkladığı veriler doğrultusunda iş gücü, bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise ocak ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.