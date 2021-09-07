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Hem modern hem de geleneksel Dijital etkinlik planlayıcısı | bolomio

07 Eylül 2021 Salı 17:14
Hem modern hem de geleneksel Dijital etkinlik planlayıcısı | bolomio

Hem modern hem de geleneksel Dijital etkinlik planlayıcısı | bolomio

Muhteşem ve kusursuz bir düğün hayal ederken aynı zamanda da işlerin tam da tıkırında gitmesini istemeniz en tabi hakkınız. Düğün hazırlığı” cümlesinin bile sizi strese soktuğu bu dönemde en büyük yardımcılarınızdan biri de bolomio olacak. Çünkü “bolomio ile etkinlikler dilediğin gibi…


bolomio, düğünlerde yaşanan olumsuz ve zorlu deneyimleri dijitalleştirerek kolaylaştırıyor ve size en yakın arkadaş kıvamında düğününüzü planlamanıza yardımcı oluyor. Hem kurumsal hayata devam eden hem de girişimci bir anne olan Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, bolomio’yu çevresinde yaşanılan sıkıntılar üzerine 2021’in başında hayata geçirdi. Karaoğlu, “2017 yılından beri üzerine çalıştığımız bu uygulama ile hem düğün sahiplerinin hem de davetlilerin daha konforlu bir hazırlık süreci geçirmeleri önceliğimiz” diyor.

Bolomio ile etkinlikler dilediğin gibi

Etkinlik planlanlayıcısı olan bolomio’ya web sayfası üzerinden kayıt olduktan sonra; davetiyenizi oluşturarak düğününüze kimlerin katılıp katılamayacağını kolayca görebilirsiniz. Böylece ona göre de bir masa düzeni oluşturarak davetlilerinizin direk masalarına oturmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir ihtiyaç listesi oluşturarak sevdiklerinizin size daha kolay destek olmasını da. Takı sayma, saklama ve kim ne takmış sorununu ortadan kaldıran bolomio ile düğünde çekilen fotoğraflarınızı da etkinlik sayfasında görebilirsiniz. Hem gelin ve damadın düğün sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen hem de sevdiklerinin yanında olamayan ama onlara iyi dileklerini ve hediyelerini iletmek isteyen davetliler için altınlarını kolayca gönderme imkanı sağlayan bolomio, dijital dünyanın en favori düğün planlayıcısı. Özetle “bolomio ile etkinlikler dilediğin gibi…”

Ücretsiz kayıt olmanız yeterli

“bolomio ile etkinlikler dilediğin gibi…” mottosuyla yola çıkan bolomio’ya web sayfası üzerinden, ücretsiz bir şekilde kayıt oluyorsunuz. Kayıt sonrası, “Etkinlik Oluştur” butonuna tıklayarak düğününüzün; mekanı, saati, davetiye mesajları gibi detaylarını giriyorsunuz.

Detayların ardından ister web sayfası üzerinden ister mobil uygulama üzerinden rehberinizdeki davetlileri sisteme ekleyip paylaşabilir ya da davetiye adresinizi Whatsapp, SMS, Facebook gibi tüm kanallarda paylaşabilirsiniz.

Davetlilerinizin ise yapması gereken tek şey linke tıklayarak katılım durumunu belirtmeleri. Böylelikle siz de kimlerin katılıp katılamayacağını davetli listesinde görerek ekstra bir telefon trafiği yaşamaktan da kaçınmış oluyorsunuz.


Hediyeler ihtiyaca uygun ve dijital 

Uygulamanın en güzel amaçlarından biri de karşı tarafın gönlen düğününüze gelmeyi çok istese de katılamayacağı durumlarda “ıban” numarasının istenmesi sıkıntısını da ortadan kaldırıyor olması. Çünkü sevdikleriniz, kredi kartı ile Dilek Listesinde bulunan kategorilere bolomio üzerinden hediye gönderimi yapabilir. İsterseniz Etkinlik Duvarınızda hediyelerinizin paylaşımını da gösterebilirsiniz.


Tüm fotoğraflar albümde

Düğün sırasında ya da hazırlık sürecindeki tüm fotoğraflara da yine etkinlik sayfasından ulaşabilir, dilediğinizi indirip saklayabilirsiniz. Her davetli de çektiği fotoğrafları etkinlik sayfası üzerinden paylaşabilir. Üstelik hiçbir zaman silinmediği için de dijital albümünüzdeki fotoğraflara istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Haydi sen de şimdi gönlündeki gibi bir düğün için uygulamayı indir ve hazırlıklarına son hızla devam et, çünkü “bolomio ile etkinlikler dilediğin gibi…” olacak.

Genel yaklaşımı düğünü dijitalleştirmek değil de düğünlerdeki süreçleri dijitalden yönetmek olan bolomio’ya kayıt olmak, etkinliğini yönetmek tamamen ücretsiz. 

bolomio, hem etkinlik sahiplerinin hem de davetlilerin organizasyon deneyimini iyileştiren dijital bir aracıdır.
Toplanan paralardan %5 komisyon alır. Ödeme yapan kullanıcı da 1.59 kredi kartı işlem bedelini ek olarak öder. Yani 100 lira gönderirken 101.59 TL yansır ve 95 lirası etkinlik hesabına 5 lirası Bolomio’ya gelir.
Karaoğlu Peyzaj A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ada Plant A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 3K İnşaat Yönetim Kurulunda görevlerini yürüten Nesrin KARAOĞLU OTUZOĞLU evli ve bir erkek çocuk annesidir.
 

Anahtar Kelimeler:
BolomioDüğün Hazırlığı
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