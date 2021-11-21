İnfo Yatırım’dan dikkat çeken büyüme



Sermaye piyasalarının yenilikçi aracı kurumlarından İnfo Yatırım, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde net dönem karını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artırarak, 21 milyon 208 bin 562 TL olarak açıkladı. Şirketin toplam müşteri portföy büyüklüğü de (Overall) 9 ayda yüzde 80 arttı.



Türkiye’nin en büyük aracı kurumlarından İnfo Yatırım, 2021 yılı 3. çeyrek bilançosunu açıkladı. İnfo Yatırım, 2020 yılının 3. çeyreğinde 44 milyon 944 bin 164 TL esas faaliyetlerden kar açıklarken bu yıl aynı dönemde yüzde 167 artışla, 120 milyon 343 bin 624 TL kar elde etti. Hisse senedi, VİOP, Forex, Eurobond, Opsiyon, Yatırım Fonları, SGMK, Varantlar ve Uluslararası Piyasalar ile ilgili ürünleri yatırımcılarla buluşturan İnfo Yatırım’ın 2020 yılı itibariyle 151 milyon 940 bin 963 TL olan öz kaynakları da 2021 yılının 3. çeyreğinde 219 milyon 788 bin 967 TL’ye çıktı.



Yatırımcılarına kurumsal finansman, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve işlem aracılığı ile ilgili kolaylaştırılmış hizmetler sunduklarını belirten İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin, “Bu yılın 9 aylık döneminde 2 şirketin halka arzına aracılık ettik. Bunlardan biri çatı şirketimiz olan Hedef Holding’di. Yine sermaye artırımı konusunda yıl içinde 11 şirkete hizmet verdik, süreci devam eden 2 şirketimiz daha var. 2020 yılında 205 olan çalışan sayımızı 2021 yılı 3. çeyrek itibariyle 243’e taşıdık. Overall büyüklüğümüz de geçen yılsonunda 4 milyar 575 milyon TL iken, Eylül sonu itibariyle 8 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Yatırım enstrümanlarına ilginin yılın ikinci yarısından itibaren belirgin şekilde arttığını görüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

138.1 milyon TL’lik ödenmiş sermayesi bulunan İnfo Yatırım’ın 2020 yılı itibariyle 1 milyar 88 milyon 14 bin 698 TL olan toplam varlıkları ise 3.çeyrekte 1 milyar 486 milyon 905 bin 782 TL’ye ulaştı.İnfo Yatırım Borsa Okulu ve İnfo Akademi ile sektöre nitelikli iş gücü kazandırıyor

İnfo Yatırım, sermaye piyasalarının ihtiyacı olan bilgili, nitelikli ve pratiğe hakim iş gücü ihtiyacını, yeni mezunlara fırsat sunarak giderme amacıyla kurduğu Borsa Okulu ve para piyasalarına ilgi duyan herkese eğitim vererek bu alanda nitelikli iş gücünün artmasına katkı sağlamayı hedeflediği İnfo Akademi ile sektöre ve yatırımla ilgilenenlere değerli katkılar sağlıyor.

İnfo Yatırım tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Borsa Okulu Projesi, üniversite son sınıf öğrencileri arasından çeşitli kriterlere göre belirlenen 15 öğrenciye yönelik kapsamlı bir eğitim programı. Borsa Okulu'ndaki 6 aylık eğitimi başarı ile tamamlayan yeni mezunlara, İnfo Yatırım kendi bünyesinde çeşitli birimlerde kariyer fırsatı tanıyor.

Akademisyenler, sektör profesyonelleri ve uzmanlardan oluşan seçkin eğitmen kadrosu, öğrencilere, dünya ekonomisinden Merkez Bankası bilanço analizine, kripto paralardan emtia piyasasına, portföy yönetiminden türev piyasalara kadar pek çok alanda kapsamlı bir eğitim sunuyor.

İnfo Akademi ise her yaşa ve para piyasalarıyla ilgilenen, bilgi almak isteyen herkese hitap ediyor. İnfo Yatırım uzmanları tarafından Zoom üzerinden gerçekleştirilen eğitimlere, İnfo Akademi internet sitesinden katılmak mümkün.

Finansal okuryazarlığa katkı amacıyla her hafta güncellenen eğitimlerde, hisse senetleri, sabit getirili kıymetler, kaldıraçlı ürünler (VIOP+FX+OPSİYON) ve riski önlemeye yönelik korunma amaçlı işlemler ile ilgili temel ve teknik bilgiler paylaşılıyor.