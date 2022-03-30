İnternet zammına 1 nisan şakası gibi gerekçe

BTK; yüzde 67 oranındaki internet zammının gerekçesini hazırlarken, adeta tüketicinin aklıyla dalga geçti. Çeyrek asırdır, internet hazına, bant genişliğine, özelleştirilmesine rağmen bir türlü yatırım yapmayan Türk Telekom, yüzde 67 oranındaki zammı meğer rekabeti atırmak için yapmış.

Dünyanın her yerinde şirketler arasındaki rekabet, ürünlerinde indirim yapmakla başlarken, BTK, yüzde 67 oranında zam yaparak rekabeti kızıştıracağını iddia etti. Türk Telekomu, yeni yatırımlar vaadiyle lübnanlı arap telekom şirketi Öger'e satan, ancak Türk bankalarını dolandırarak kaçan şirket hakkında hiç bir işlem yapmayan BTK, yarından itibaren internet ürünlerine zam yapıyor. Dünyanın en yavaş internet hizmetini en pahalıya satan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, yeni abone olacak olanlar için en ucuz tarife artık 100 TL'den başlayacak.

TELKODER, yeni karar kapsamında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında zam yapıldığına dikkat çekti. Zamlı tarifelerin 1 Nisan’da yürürlüğe gireceğini belirten TELKODER, “Tüketiciler önümüzdeki dönemde yüksek internet faturaları ödemek zorunda kalacak" açıklaması yaptı.

(BTK) tarafından yayınlanan yeni karar kapsamında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir artışa gideceği ifade edildi.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 1 Nisan'da yürürlüğe girecek zammın Türk Telekom'dan toptan hizmet alarak milyonlarca müşterisine internet ulaştıran şirketleri büyük finansal zarara uğratacağını ifade etti.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Telekomünikasyon sektöründe alternatif işletmecilerin korunmasının; rekabeti arttıracağı ve hizmet kalitesi kadar tüketicilerin uygun maliyetli haberleşme imkanlarından faydalanması anlamına geldiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan kararın zam olması bizleri üzdü. BTK bu yüksek tarife artışına ilişkin kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalı ve onaylanan yüksek oranlı yeni zamlı tarifelere geçiş için makul süre tanımalıydı. Türkiye’nin aydınlık yarınları için çalışan, milyonlarca kurumsal ve bireysel aboneye hizmet sunan alternatif işletmeciler olarak alınan kararların gözden geçirilmesini ve geri alınmasını istiyoruz. Bu isteğimizin karşılık görmesi, sektördeki işletmecilerin doğacak büyük zararlarını engellemek kadar, daha makul seviyelerde oluşabilecek internet ve sabit telefon faturalarının daha yüksek fiyatlara çıkmasının önlenmesi adına değerli olacaktır.”