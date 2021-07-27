İstanbullular gürültü şiddetini öğrenecek | Pimapen “şimdi sessizlik lütfen” diyor

Pencereye adını veren Pimapen, anlamlı bir farkındalık projesine imza attı. “Şimdi sessizlik lütfen” projesi, sehrisessizeal.com platformundaki gürültü haritası verileri aracılığıyla gürültünün İstanbullular üzerindeki psikolojik ve fizyolojik etkilerini ölçecek. Kentteki insanların yaşadıkları yerin konumuna göre gürültü oranını söyleyecek, gürültünün çevreye ve canlılara verdiği zararlar ile birlikte korunma yolları konusunda kullanıcıları bilgilendirecek. İlk etapta İstanbul üzerinden ilerleyecek projenin, tüm Türkiye’ye ulaşması hedefleniyor.

Dünya sağlık örgütünün tanımladığı insan sağlığı için risk oluşturan faktörlerden biri de gürültü kirliliği. İşitme sağlığının bozulması, gürültü nedenli işitme kayıpları, fizyolojik ve psikolojik etkilenme gibi insan sağlığı üzerinde gürültünün birçok olumsuz etkisi bulunuyor.

Özellikle büyük şehirlerdeki yoğun trafik, yaz turizmi, havalimanları, inşaatlar ve sanayi bölgeleri sebebiyle yoğun gürültü kirliliği yaşanıyor. Gürültünün insan sağlığına ve çevreye verdiği zararlara dikkat çekerek, korunma yolları konusunda kullanıcıları bilgilendirmek isteyen Pimapen, “Şimdi sessizlik lütfen” farkındalık projesini geliştirdi.

Gürültünün kullanıcılar üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerine dikkat çekilecek

Gürültü kirliliğinin etkilerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan sehrisessizeal.com sitesini ziyaret edenler yaşam alanlarının gürültü şiddetlerini ve gürültünün verdiği rahatsızlık derecelerini tespit edebilecek. Cerrahpaşa Üniversitesi Odyoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Eyyüp Kara ve Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden Doç. Dr. Konca Şaher’in destekleriyle oluşturulan gürültü kirliği testleri ve bilgilendirici içerikler sayesinde gürültü kirliliğinin zararları konusunda farkındalık yaratılacak. Sitede yer alan testteki “Şu an yaşadığınız yerde gürültü düzeyi nasıl?”, “Yaşadığınız yerin yakınında hangi çevresel gürültü kaynağı baskın?” “Çevrenizde endüstriyel tesis var mı?” gibi soruların yanıtlarından elde edilecek sonuçlar sayesinde kullanıcılar, gürültünün kendi üzerlerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerini görebilecek.

Projenin tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor

Pimapen Marka Satış Direktörü Seyfettin Aslan, gürültünün insan ve canlılar üzerindeki olumsuz etkileri konusuna dikkat çekmek istedikleri proje için şunları söyledi: “Gürültü kirliliğinin zararı sadece kulaklarımıza değil. Hem fizyolojik hem de psikolojik çok ciddi etkilerini yaşıyoruz. Buradan hareketle uzman isimlerimizin bilgilendirici içerikleriyle gürültü kirliliğine dikkat çekecek bir farkındalık çalışması yapmak istedik. İlk etapta Türkiye’nin en gürültülü şehri İstanbul’dan başlayarak, insanların yaşadığı yerlerin gürültü şiddetini belirleyeceğiz. Kullanıcıların konumunu algılayan sitemiz aracılığıyla kullanıcıların yaşadıkları yerdeki gürültü miktarını çıkaracağız. Amacımız İstanbul ile sınırlı kalmadan tüm Türkiye geneline ulaşarak; gürültünün nedenleri, canlılara etkileri ve çöz