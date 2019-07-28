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Kışlık sebze ve meyveleri ucuza alın

Kışlık sebze ve meyve ihtiyacını ucuza mal etmek isteyenler aman dikkat, Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk haftası en ideal zamanlama, hem ucuz, hem bol, hem de taze taze...

Kışlık sebze ve meyveleri ucuza alın

Kışlık sebze ve meyve ihtiyacını ucuza mal etmek isteyenler aman dikkat, Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk haftası en ideal zamanlama, hem ucuz, hem bol, hem de taze taze...

28 Temmuz 2019 Pazar 08:26
Kışlık sebze ve meyveleri ucuza alın

Kışlık sebze ve meyveleri ucuza alın



Geçtiğimiz son bahar mevsiminden mayıs ayının ilk haftasına kadar çarşıda pazarda ateş pahasına dönen sebze ve meyleri almanın tam zamanı. Derin dondurucusu olanlar için Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk üç haftası kışlık yiyecekleri hazırlamak için ideal zaman dilimi..

Kentlerde zorlu uzun kış mevsiminde, evin temel gıda maddelerini daha ekonomik hale getirmek isteyenler için harekete geçmenin tam zamanı. Domates, biber, patlıcan, taze fasulye, bezelye, bamya, ıspanak, havuç pazarlarda uygun fiyatlara bulmam mümkün. 
Kışın kilosuna 10 - 15 lira ödemek zorunda kaldığımız domatesin kilosu 1.5 TL'ye kadar düşerken, enflasyonu her yıl en çok azdırdığı söylenen sivri biberin kilo fiyatı 3 liraya kadar düştü. 

Patlıcan kilosu 2 TL, taze fasulyenin kilosu ise 2 ila 2.5 TL'den bol bol satın almak mümkün.

Türkiye'nen her yıl oldukça berektli geçen yaz dönemi sebze hasadı devam ederken, meyveler için de aynı ucuzluğu görmek mümkün. Çilek, elma, erik, muz, kavun, karpuz gibi ürünleri 3 kata kadar daha ucuz eve getirmek imkan dahilinde. 

Yaz boyunca ucuza tükettiğimiz sebze ve meyveleri kış boyunca tüketmenin hesaplı yolu derin dondurucudan geçiyor. 
Hatta iki ailenin ortaklaşa kullanabileceği enerji dostu bir derin dondurucunun yıllık elektrik masrafı, kışlık gıda fiyatlarını oldukça hesaplı hale getirebilir.
Kış aylarında 3 - 4 kat artan çarşı pazar fiyatlarını yazın satın alınan sebze ve meyvelerle dolduracağımız derin dondurucuları doldurarak daha ekonomik hale getirmek isteyenlere önemli tavsiyelerimiz var.


DERİN DONDURUCU'DA BİR YIL KORUNABİLİR


Yeni teknoloji ürünü derin dondurucuda sebze meyve saklamak zahmetli bir işlem de değil. 


Önemli olan hangi ürünün dondurucuya atmadan önce nasıl hazırlanacağıdır.

Çoğu sebzeyi istediğiniz boyutlara getirerek çiğ halde saklayabilirken, bazılarını tadının bozulmaması için küçük işlemlerden geçirmek gerekiyor. 

Derin dondurucuda ürünler 12 aya kadar tazeliği ve tadı bozulmadan korunuyor. 

İhtiyaç halinde çözülmesini beklemeden yemek yapımında kullanılabilir.


ZAMANDAN DA TASARRUF EDİN

Derin dondurucuların yıllık elektrik tüketimi de büyüklüğüne göre 160-230 kilovatsaat. 

Yani bugünkü tarife ile yıllık harcadığı elektrik 100-150 lira arasında. 
Yaz ayının en ucuz günlerinde meyve ve sebzelerin tadı, tazeliği ve fiyatı bu aradaki maliyeti fazlasıyla karşılayarak sizi kâra geçirir, 

DERİN DONDURUCUDA HANGİ ÜRÜNLER SAKLANABİLİR?

Biber, brokoli, brüksel lahanası, karnabahar, havuç, patlıcan, bezelye, mantar, ıspanak, domates, enginar, taze fasulye, taze mısır, patates, soğan, elma, muz, böğürtlen, yaban mersini, kivi, kavun, ananas, avokado, çilek.

PÜF NOKTALARINA DİKKAT!

● Taze ve olgun olan sebzeleri seçin.

● Tercihiniz sezon ürünü olsun.

● Dondurmadan önce iyice yıkayıp, kullanacağız şekilde parçalara ayırın. Pişirmeye hazır olsun.

● Yıkarken sirke de kullanabilirsiniz.

● Yıkadıktan sonra kurumasını bekleyin, bu buzlanmayı önler.

● Paketleme çok önemli. Hazırladığınız sebzeleri hava almayacak şekilde porsiyonlar halinde paketleyin.

● Ürünü buzdolabı poşetlerine koyduktan sonra mutlaka havasını alın. Bunu elinizle bastırarak da yapabilirsiniz.

● Derin dondurucuyu iyi temizleyin.

● Koku yapabilecek ürün varsa buzdolabına koyabilirsiniz.

● Elma gibi meyveleri kabuklarını soyarak dondurun.

HANGİ ÜRÜN NASIL DONDURULUR?

Dolmalık biber: Yıkayıp kuruladığınız biberlerin sap tarafından açarak çekirdeklerini çıkarın. Sonra pişireceğiniz adede göre buzdolabı poşetine düzgünce yerleştirin ve dondurucuya atın. Üzerine ağır bir ürün koymayın ezilip dağılmasın.

Domates: Olgun domatesleri yıkadıktan sonra kabuğunu soyun. Mutfak robotundan geçirin ya da kuşbaşı doğrayın. Daha sonra akan suyuyla birlikte kullanacağınız ölçülerde kepçeyle buzdolabı poşetine koyun ve dondurucuya yerleştirin. Donmuş domatesleri çözülmesini beklemeden kullanabilirsiniz.

Patlıcan: Kabuklarını dilediğiniz şekilde soyup dilediğiniz büyüklükte kesin. 2-3 dakika kızarttıktan sonra soğutup, poşetleyip dondurucuya atın. Oda sıcaklığında çözdürerek kullanabilirsiniz. Patlıcanlar közlenerek de saklanabilir. Bunun için közleyip, poşetlemeniz yeterli.

Kabak: Yemeklik şekilde doğrayarak ya da rendeleyerek porsiyonlar halde poşetleyerek saklayın. Yemek yaparken donmuş halde kullanabilirsiniz.

Bamya: Sap kısmını temizledikten sonra yarım limon sıkılmış suda 2-3 dakika kaynatıp, buzlu suda şoklayın ve suyunu süzün. İstediğiniz ölçüde kestiğiniz bamyaları sonra poşetleyip derin dondurucuya kaldırın.

Lahana: Ya direkt temizleyip doğradıktan ya da 2-3 dakika kaynatıp buzlu su ile şokladıktan sonra poşetleyip dondurabilirsiniz.

Bezelye: Tanelerini ya direkt saklayın ya da 3 dakika haşlayıp kuruduktan sonra paketleyip dondurucuya atın.

Çilek: Dondurmadan önce yıkayın ve temizleyin. Ardından ikiye bölün ve kurutun. Hazır.

Taze fasulye: Pazardan aldığınız fasulyeleri iyice yıkadıktan sonra kurumasını bekleyin. Kılçıklarını alarak istediğiniz boyutta doğrayın ve pişireceğiniz kadar porsiyonlara ayırarak buzdolabı poşetine koyun. Havasını da alıp dondurucuya atın.

Ispanak: Taze yumuşak yapraklı ıspanakları yıkayıp, doğrayın ve suyu süzüldükten sonra poşetleyip dondurun.

AMAN DİKKAT: Çoğu ürünü çiğ saklayabilirsiniz. 2-3 dakika haşlayıp soğuk suda şoklayarak saklamak da seçenekler arasında. Dondurulan ürünler 1 yıla kadar saklanabilir.***

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