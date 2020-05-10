M1Konya AVM'de Normalleşme Süreci Başlıyor

Konya’nın yaşam merkezi M1Konya AVM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid - 19 tedbirlerinde kademeli olarak normalleşmeye geçileceğini açıklamasının ardından sürece ilişkin çalışmalarını hızlandırdı. M1Konya AVM’de, süreç kapsamında 11 Mayıs 2020 tarihi ile birlikte mağazalar kademeli olarak kapılarını açacak.

Pandemi ile mücadele kapsamında açıklanan tedbirlere ilk günden bu yana büyük özen gösteren M1 Konya AVM, kararın ardından hem ziyaretçilerinin hem mağaza çalışanlarının hem de AVM personelinin sağlığını ön plana alan kapsamlı bir çalışma yaptı.

Buna göre; M1 Konya AVM’de Sağlık Bakanlığı’nın önerileri çerçevesinde taze hava veren klima uygulamaları, hijyen uygulamaları, ateş ölçerler ve sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemelerle birlikte bütün hazırlıklar tamamlandı.

Ayrıca AVM içerisinde çeşitli alanlara yerleştirilecek uyarı levhaları ile ziyaretçiler; hijyen kuralları, yönetmelik gereği AVM yükümlülükleri, ziyaretçilerin görevleri ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu kuralları hakkında bilgilendirilecek.

Tek kat üzerine kurulu yerleşimi, geniş koridorları ve avantajlı açık otoparkı olan M1 Konya AVM, bu süreçte ziyaretçilerine kolay, hızlı ve güvenli bir alışveriş fırsatı sunuyor.

Mağazalar kademeli olarak hizmete geçecek…

M1 Konya AVM’de hali hazırda güvenlik tedbirleri kapsamında hizmet veren mağazaların yanı sıra; US Polo, Colins, Madame Moss, Samsung, Türk Telekom, Vestel, LCW, Defacto, Korkmaz, Barrels and Oil, Ebebek ay içerisinde kapılarını açacak mağazalardan birkaçı olacak.