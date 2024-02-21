Maliye, evi olmayanlardan kira geliri vergisi istiyor





Sıkı vergi politikası uygulamaya başlayan Maliye, hükümete ve AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen şirketlerin milyarlarca liralık vergi borçlarını tek kalemde silerken, vatandaşlara yolladığı SMS'lerle evi olmayanlardan bile kira geliri vergisi istemeye başladı.

Son iki gündür çok sayıda vatandaşa gönderilen 'Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından SMS ile 2023 yılında gelir vergisine tabi konut kira geliri elde ettiğiniz tespit edilmiştir' mesajı sosyal medya ile birlikte Şikayetvar.com'a da ulaştı.

Saatler içerisinde 166 vatandaş bu mecra üzerinden sesini duyurmaya çalışırken, duruma sosyal medyadan da tepkiler yükseliyor.

Bu arada aracı olmayan yurttaşlara da MTV vergi uyarısı yapılırken telefon harçları konusunda da sık sık tebligatların bulunulduğu ortaya çıktı.

İŞTE O ŞİKAYETLERDEN BAZILARI

GÜRCAN

Üzerime herhangi bir mal mülk kaydı olmamasına rağmen Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 'Kira geliriniz tespit edilmiştir.' şeklinde bir SMS aldım. Bu mesajın gerçekten Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mı gönderildiğini bilmiyorum, ancak hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyorum. Gereğinin yapılmasını ve tarafıma bilgi verilmesini rica ediyorum.



MAHSUN

Birevim olmadığı halde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından SMS ile 2023 yılında gelir vergisine tabi konut kira geliri elde ettiğim tespit edilmiştir. Bu mesajı aldım ancak böyle bir sorumluluğu kabul etmiyorum; ne bir evim var ne de bir borcum bulunmaktadır. Gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum. Sorumluluğu kabul etmiyorum.

Gelir idaresi başkanlığından kira geliri elde ettiğime dair mesaj gelmiş ve beyanname vermem gerekiyormuş. Herhangi bir kira gelirim bulunmamaktadır, adıma kayıtlı bir tapuda bulunmamaktadır. Böyle bir hatayı kabul etmiyorum, lütfen gerekli işlemler yapılsın...



MERVE

Annemin arabası olmadığı halde 'Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından SMS ile " Değerli Mükellefimiz, Aracınıza ait 2024 yılı MTV 1. Taksitinizi zamanında ödediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz. Gelir İdaresi Başkanlığı" ve "Değerli Mükellefimiz, Aracınıza ait 2024 yılı MTV 1. Taksitinizi; Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ile GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak 31.01.2024 tarihine kadar hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirsiniz. Yoğunluktan etkilenmemek için ödemenizi son güne bırakmamanızı öneririz. Verginizi ödediyseniz bu mesajı lütfen dikkate almayı-n İyi günler dileriz. Gelir İdaresi Başkanlığı " seklinde mesajlar aldı. Üzerine kayıtlı ne araba ya da herhangi bir motorlu taşıt var ne de bunlara dair borcu. Gerekli işlem ve önlemlerin alınmasını talep eder hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.



ASLIHAN

Bakın 12 Eylül 2023 tarihinde 6.091 TL yurt dışından yolcu ile birlikte getirilen telefon harcı ideası için başvurdum hatalı olan ilk ödeme için hemen iade talebinde bulundum. İade işleminin başlatıldığını belirtiyorlar ancak hesabıma halen para ulaşmadı! 0216 655 06 33 aramamı söylüyorlar. Bir haftadır telefonları açan yok 6.091 TL ödeyip hata var dediğiniz ödemeden sonra benden 20.000 TL alan devlet. 6.091 TL paramızı hala yatırmıyor. Vatandaşı neden mağdur ediyorsunuz bu para ne zaman hesabımıza ulaşacak. Kendi paramızın dilencisi ettiniz bizi. Acil paramın hesabıma yatırılmasını istiyorum!



MEHMET

Evim olmadığı halde 'Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından SMS ile 2023 yılında gelir vergisine tabi konut kira geliri elde ettiğiniz tespit edilmiştir mesajını aldım. Böyle bir sorumluluğu kabul etmiyorum. Ne Birevim ® var ne de bir borcum; gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum. Sorumluluk kabul etmiyorum.

