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MİLGEM’den Oruç Reis’e Türk Denizciliği Teknopark İstanbul’la güçleniyor

Türk savunma sanayiinin Ar-Ge ve inovasyon merkezi Teknopark İstanbul denizcilik alanında pek çok başarılı projeye ev sahipliği yapıyor.

04 Eylül 2020 Cuma 17:05
MİLGEM’den Oruç Reis’e Türk Denizciliği Teknopark İstanbul’la güçleniyor


MİLGEM’den Oruç Reis’e Türk Denizciliği Teknopark İstanbul’la güçleniyor


Türkiye’nin ilk denizcilik kümelenmesine de ev sahipliği yapan merkezde; Milli Gemi MİLGEM, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi, ve TCG Anadolu gibi kritik projeler hayata geçiriliyor. Teknopark İstanbul ayrıca; Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetlerini yürüten Oruç Reis’in de geliştirildiği merkez olarak öne çıkıyor.

Tasarımı yüzde 100 yerli olan ve tamamen Türk mühendislerden oluşan SEFT Gemi Tasarım ekibi tarafından gerçekleştirilen Oruç Reis’in inşasında ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve hizmetlerin büyük bölümü yurt içinden temin edilerek Türk sanayiinin imkan ve kabiliyetleri en etkin şekilde değerlendirildi. Dünyanın Sismik, Hidrografik, Oşinografik Araştırma konseptlerini bir arada barındıran ilk gemisi olarak da tarihe geçen Oruç Reis; Türkiye’nin 2B/3B Sismik Araştırma özelliğine sahip ilk gemisi ve Türkiye’de 3000m derinlikte ROV Sörvey kabiliyetine sahip ilk bilimsel araştırma gemisi gibi unvanlarını da barındırıyor.

Özel sektör kuruluşları veya üniversiteler Oruç Reis’in Sismik Araştırma Gemisi imkânlarından; denizel alanlarda yürütülmesi planlanan liman, marina, ve deşarj hatlarının zemin etütlerinde; nükleer santral yer seçimi ve risk tespitinde; deniz altı karayolu ve demiryolu geçişleri zemin etütlerinde; köprülü deniz geçişleri zemin etütlerinde mühendislik veya araştırma amaçlı projeler için gerek duyulan deniz etütlerinde yararlanabilecek. Ayrıca Oruç Reis’in Sismik Araştırma Gemisi imkânları kullanılarak; denizlerdeki batık şehirler, gemiler vb. antik kalıntıların belirlenmesine yönelik arkeojeoloji/arkeojeofizik yöntemlere dayalı deniz araştırma projeleri yürütülebilecek.

“Teknopark İstanbul yeni sondaj gemileri ve uçak gemisinin geliştirilmesinde önemli bir potansiyele sahip”

Ülkemizde son yıllarda savunma sanayii alanında yerlilik oranlarının yüzde 70’leri aştığını vurgulayan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Oruç Reis’in geliştirildiği merkez olarak büyük bir gurur duyduklarını dile getiriyor. Topçu sözlerini şöyle sürdürüyor; “Teknopark İstanbul olarak Türk savunma sanayiinin Ar-Ge ve inovasyon merkezi olmaktan her zaman gurur duyduk. Bu noktada odak alanlarımızdan biri de denizcilikti nitekim Türkiye’nin ilk denizcilik kümelenmesine de ev sahipliği yapıyoruz. Son zamanlarda ise Oruç Reis’i geliştiren SEFT Denizcilk şirketimizin başarıları bizi gururlandırıyor. Teknopark İstanbul olarak savunma sanayiinin tüm alanlarında dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak projelere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz. Şu an teknoparkımızda denizcilik alanında ilerleyen dönemlerde büyük heyecan yaratacak yerli ve milli birçok denizcilik projesi yürütülüyor. Büyük bir heyecanla söyleyebilirim ki Teknopark İstanbul olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği yeni sondaj gemileri ve uçak gemisinin geliştirilmesi noktasında önemli bir potansiyele sahibiz. Eminiz ki şirketlerimiz bu konularda önemli çalışmalara imza atacaklar. Biz Teknopark İstanbul olarak ülkemizin milli teknoloji kapasitesini artıran, kritik teknoloji alanlarında dışa bağımlığımızı ortadan kaldırmak için çalışmalar yapan şirketlerimizi yakından desteklemeye devam edeceğiz.”

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Son Güncelleme: 04.09.2020 17:19
Anahtar Kelimeler:
MİLGEMOruç Reis
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