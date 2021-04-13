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Muhsin Bayrak'tan Harris'in evine rekor teklif

 ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris’in 2 milyon dolardan satışa çıkardığı Washington D.C.’deki dairesine en yüksek teklif, ünlü Türk iş insanı Muhsin Bayrak'tan geldi. Bayrak, "Pazarlıklar bitmek üzere yakında imzaları atacağız" dedi.

13 Nisan 2021 Salı 09:10
Muhsin Bayrak'tan Harris'in evine rekor teklif

Muhsin Bayrak'tan Harris'in evine rekor teklif
 

Enerjiden inşaata, turizmden kozmetik sektörüne kadar pek çok alanda uluslararası yatırımlar yapan AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, tüm dünyada ses getirecek bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor. Seçimlerden galip çıkan ve resmi konutuna taşınacağı için Washington D.C'deki dairesini satışa çıkaran ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evine talip olan ünlü iş insanı Muhsin Bayrak, en yüksek teklifi yaptı. 158 metrekarelik daire tam 2 milyon dolardan satışa çıkarılmıştı.


Harris daireyi 2017 yılında California Senatörü olduğu dönemde 1.7 milyon dolara satın almıştı. Bayrak'ın satış sürecinde danışmanlığını ise ABD’de Citibank, Türkiye’de de İGO Proje Danışmanlık firması yapıyor. 

‘ABD’de de büyüyeceğiz’

Yatırımlarının Türkiye ile birlikte Yunanistan, İtalya, Almanya, İngiltere ve İspanya’da ağırlık kazandığını anlatan Muhsin Bayrak, satın alma süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: “Holding brokerlarımız ile Harris’in brokerları dairenin satış sürecine girdiği ilk günden beri irtibatta. Pazarlık sürecinin sonuna gelindi ve yakında imzayı atmayı planlıyoruz. Gerek kendi yatırımlarımız gerekse Türkiye’deki diğer yatırımları ABD pazarında güçlenmesi için çalışıyoruz. Bu satışın Türkiye için de önemi çok büyük.”

Marinadan santrale…

Bayrak, bugüne kadar Türkiye’de irili ufaklı 200’ün üzerinde inşaat projesinin yanı sıra Atina Marinası’nı da inşaa etti.  Bayrak’ın yine Yunanistan’da bir de elektrik santrali bulunuyor.

Son olarak Bodrum Türkbükü’nde 100 milyon dolarlık yatırımla dünyaca ünlü Türk mimar Barbaros Sağdıç tarafından tasarlanan ve 28 malikaneden oluşan Madnasa Türkbükü projesine başlayan Bayrak, yerli kripto para borsası ABStocks’u da önümüzdeki günlerde faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

İki banyosu var

158 metrekare büyüklüğe sahip dairede, iki yatak odası, iki banyo ve otoparkın yanı sıra bir paylaşımlı teras da bulunuyor. Terasta havuz ve barbekü alanları da yer alıyor. Geçici süreyle Blair House’ta kalan Harris, en kısa sürede resmi konutuna geçecek. Harris, Trump’tan sonra taşınacağı konutta başlatılan tadilatın uzun sürmesinden yana şikayetçiydi. 

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Harrisin EviMuhsin Bayrak
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