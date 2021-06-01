Pandemide süt, peynir ve yoğurt tüketimi arttı

Türkiye’de koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle evlerde kalmaya devam ederken salgın yüzünden iş ve çalışma hayatımız dışında ev hayatımız ile yeme içme alışkanlıklarımızda da köklü değişiklikler yaşandığı gözleniyor.

Evde çalışma koşulları gereği kısmen geç saatlerde yataktan kalktığımız ve sabah kahvaltısını bir fincan kahve ya da çay ile geçiştirdikten sonra öğle saatlerine doğru kurduğumuz kahvaltı masası öğle yemeklerinin sona ermesini sağladı. Uzun süren kahvaltı masalarının en çok tüketilen ürünleri başta peynir olmak üzere, süt, yoğurt ve kaymak oldu.

Türkiye’de 65 yıldır kaliteli ve lezzetli süt ve süt ürünleri sunan Teksüt, pandemi döneminde bağışıklık sisteminin hepimizin sağlığı için önemli olduğu pandemi günlerinde yemek yeme alışkanlıklarımızın değiştiği yönündeki gözlemlerini aktardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerde çalışanlar yataktan daha geç kalkarken, sabah kahvaltıları ise öğle yemeklerinin yerini aldı. Daha uzun süren kahvaltı masalarının en sevilen ürünleri ise, peynir, süt, yoğurt ve kaymak oldu.

Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, pandemi döneminde iş ve çalışma hayatımız kadar ev hayatımızın aynı zamanda yeme içme alışkanlıklarımızda da köklü bir değişiklik yaşandığını gözlemlediklerini aktardı. Müşterilerinden gelen talepleri dinleyerek daha kaliteli ürünler geliştirmek için 65 yıldır aralıksız çalıştıklarını söyleyen Aksaray, pandemi döneminde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğunun anlaşılmasıyla birlikte vitamin ve mineral deposu süt ve süt ürünlerine talebin arttığını belirtti.

Öğlen kurulan kahvaltı masaları

Arda Aksaray, edindikleri izlenimlere ve müşterilerden aldıkları geri dönüşler göre sabah kahvaltısının bir kahve ya da çay ile geçiştirildiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Kahvaltı masaları artık öğle saatlerinde kuruluyor. Hem daha uzun masada kalınıyor hem de çalışmaya devam ediliyor. Bu sebeple kahvaltı masalarının en çok aranan ürünleri başta peynir, süt, yoğurt ve kaymak satışlarında artış yaşanıyor. Daha az hareket ettiğimiz ve kilo dengemizi bozacak yiyeceklerle kaçamak yaptığımız bugünlerde süt ve süt ürünleri bağışıklık sistemimizi destekleyen en önemli unsur. Sofralarımızdan süt ve süt ürünlerini hem kendimiz hem de çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için eksik etmeyelim ki pandemi sonrasında da sağlıklı bir hayat sürmeye devam edelim.

Peynirde kalsiyum, magnezyum, fosfor var

Sağlıklı beslenerek, bağışıklık sistemini korumanın bu dönemde her zamankinden daha önemli olduğunu dile getiren Arda Aksaray, bunun için günlük öğünlerde süt ve süt ürünlerine mutlaka yer verilmesini tavsiye etti.

Aksaray, “Süt ürünleri protein, kalsiyum, magnezyum, fosfor, B1, B2, B6, B12 gibi zengin vitamin ve mineralleriyle günlük beslenme ihtiyacına en güzel cevabı veriyor. Üstelik süt, yoğurt, ayran ve pek çok peynir çeşidiyle zengin bir seçenek yelpazesi sunuyor. Büyük veya küçük, herkesin sevebileceği bir süt ürünü mutlaka vardır” dedi.

Sağlıklı yetişkin bireylerin her gün 3 porsiyon, çocuk ve gençlerin ise en az 2 - 4 porsiyon süt veya ürünlerini tüketmeleri uygun olur. Beslenme referans değerlerine göre bir orta boy kupa süt (250 ml), bir kase yoğurt (200 ml) ya da iki kibrit kutusu büyüklüğünde (ortalama 40-60 gram) peynir, bir porsiyon olarak değerlendirilebilir.