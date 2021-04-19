Süt sağan robot | Ahırlar mandıralar akıllı robotlara kalıyor

Süt sağan robot | Ahırlar akıllı robotlara kaldı





Süt üretimi yapanların verim ve buzağı kaybına neden olan hastalıklarla başa çıkması için kolları sıvayan bilim insanları, robot teknolojisi ve yapay zeka kullanarak ahırlarda çalışan robotlar geliştirmeyi başardı. Şimdilik 150 bin dolara satılan Astronaut adlı robotik sistemler, süt sağımını, ahırın bakımı ve temizliği ile ineklerin yemlenmesi ve sulanmasını tamamen otomasyona geçirdi.

AKILLI AHIRLARDA ÜRETİM ARTTI

Gıda sektörünün en önemli ana üretim hattını oluşturan besicilik için geliştirilen yeni yöntemler, et ve süte kalite katıyor. 150 ila 300 büyük baş hayvanın yer aldığı bir ahırı robotik sisteme hazırlayan batılı besiciler, tek bir personel ile üretim rekoru kırıyor. Amerika ve Kanada'da ise benzer sistemler 700 büyük baş hayvanı çok daha az personel ile yönetme imkanı sunuyor. Ahırları adeta mandıra haline getiren Lely adlı şirketin robotları sağım başlamadan önce ineğin genel sağlık durumu hakkında raporlar hazırlayabiliyor, muhtemel hastalıkların önlenmesi için temizlik ve hijyen çalışması yürütüyor.

Robotik sağım sistemleri ineğin makineye alıştırılması robotik makinann da ineğe adapte etmesi fikrine dayanır. 1980'lerde İngiltere, Batı Almanya ve Hollanda'da yapılan araştırmalara göre, robotik sağım robotik çiftçiliğin ilk büyük uygulamasıydı ve günümüzün en gelişmiş alanlarından biridir. Sadece sağımın ötesine geçmiştir ve ineğin kendi sağım programını üstlendiği bir sağım izleme sistemidir.

BESİCİLİK MODERN ÇİFTLİK MANDIRALARI OLUYOR

Robotik sağım ve üretim sistemleri, besicilik yapılan ahırların çehresini değiştiriyor. İnekler, yavruları, düve ve danaların beslenmesinden temizliğine, süt sağımından sağlık kontrollerine, sütün ayrıştırılmasından ve süt ürünlerinin imalat aşamasına kadar pek çok işlemi sistem otomatik olarak düzenliyor.

Tüm ineklerin barkot veya numaralarıyla günlük tüketeceği kalori ve yem miktarı ihtiyaca göre otomatik olarak robotlar tarafından servis yapılıyor. Yemek saatlerinde, çiftlik sahibinin tüm süreci cep telefonu uygulamasından yönetmesi mümkün. Yapay zekanın kullanıldığı beslenme sisteminde ahırdaki yemleme otomatik araç tarafından tüm hayvanların ulaşabileceği bölmeye taşınırken, su ihtiyacı günün her saatinde karşılanıyor.

EN ÖNEMLİ İŞ AHIR TEMİZLİĞİ

Ahırda hava ve nem oranını sürekli kontrol altında tutan sistem, temizliği de robotlarla tamamlıyor. Bazı ahırlarda basınçlı su ile robotların erişemediği alanlar temizlenirken, hayvanların konforu için hızlı kurutma uygulanıyor.

Temizlik işleminin ardından robot yüzlerce inek için depodan aldığı yemleri ahırda dağıtma işlemine başlıyor. Robotun günlük mesaisi içinde yaptığı işleri raporlamak, ineklerin rutin sağlık bilgilerini merkezi sisteme ve kendisine tanımlı mobil telefonlara iletmek gibi standartları da var.

SÜT SAĞAN ROBOTLARIN FİYATI

Ahırlarını, besi çiftliklerini teknolojik yeniliklere açan üreticiler için robot süt sağıcılar ve yemleme makinaların fiyatları 150 bin dolardan başlıyor. Kanada'da 700 ineklik bir ahıra konulan iki adet ünite ve yemleme temizleme sistemlerinin maliyetinin 750 bin doları bulduğu ifade ediliyor.

Lely 1948 yılında kuruldu. Cornelis ve Arj van der Lely, Lely şirketini Hollanda'nın Maassluis kentinde kurdular. Yönetim Kurulu ve genel merkezimiz hala bu lokasyonda varlığını sürdürmektedir. 1.600'den fazla çalışanı ile çiftçilerin hayatını kolaylaştıran teknolojiler geliştirmeye kendini adayan şirketin iki ayrı üretim tesisi ve AR-GE bölümleri bulunmaktadır. Şirketin yıllık cirosu 600 milyon Euro'nun üzerinde. Halen 45 ülkede, Lely'nin ürünleri çiftçi ve mandıra üreticilerinin iş yükünü hafifletirken, kazançlarını artırıyor. Lely'nin Türkiye'de Trakya, Balıkesir, İzmir ve Konya'da yetkili bayilikleri bulunmaktadır.

Konuyla ilgili görseller ve videolar halka açık kaynaklardan derlenmiştir.