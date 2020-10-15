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Tektaş Seçimi Nasıl Yapılır ?

Tektaş yüzük seçiminde parmakların yapısı ile yüzük tasarımının uyumu oldukça önemlidir. Bu haberde tektaş yüzük seçiminde parmak yapısı ile yüzükler arasındaki bağ inceleniyor.

15 Ekim 2020 Perşembe 19:39
Tektaş Seçimi Nasıl Yapılır ?

Tektaş Seçimi Nasıl Yapılır ?

Tektaş her kadının ömür boyu parmağında taşımak için hayali olduğu bir aksesuardır.Tektaş seçimleri de bu nedenle ayrı bir önem taşır.Yani sadece görüntü değil rengi, kesimi ve ölçüsüne kadar her detay önemlidir.Seçimi yaparken taşın çeşidi ilk önemli noktadır. Başta rlanta olmak üzere zümrüt, yakut,elmas, safir, svarowski gibi yüzükler tercihe göre seçilebilir. Tektaş yüzükler her zaman en zarif ve en özel görünümüyle şık seçimlerdir.

Tektaş Yüzük Seçiminde El Şekli!

Tektaş yüzüklerin parmaklarda güzel görünebilmesi için seçimlerin el şekline göre olması gereklidir. Mesela parmakları kısa olan bir kadının büyük taşlı yüzük kullanamaması gibi. Bu el tarzı yuvarlak ya da oval tektaş modelleri seçmelidir.

Tektaş yüzüklerinin anlamı üzerinde bir adet taş olmasından kaynaklı bir ifade içerir. Bu taş da genelde pırlantadır. Pırlanta tektaş her zaman tek ve benzersiz bir görüntü çizer ve öyle de tanımlanır. Ve genelde de evlilik teklifleri tektaş lar ile yapılır. Yüzük geleneği uzun yıllar öncesine dayandığından ve günümüzde de hala sürdüğünden dolayı yüzüksüz bir evlilik teklifi sözkonusu bile değildir. Sonuçta yüzük an itibari ile aşkı simgeleyen bir şeydir.

Beştaş Yüzük Ne Zaman Alınabilir?

Beştaş yüzük; gösterişli takılar sınıfındandır. Her bir taşın bir anlamı vardır ki bunlar; aşk, sadakat, huzur, mutluluk ve berekettir. Genelde beştaşlar evliliğinin  5.yılından sonra özel bir günde tercih edilir. Beştaş yüzükler genelde alyans yerine kullanılmayı tercih edilir.

Alyans evlilik boyunca kadın ve erkeğin birlikte taşıyacağı bir simge olduğundan birlikte seçim de işin önemli kısmıdır. Bu yüzüklerin görünüşü ve kullanım rahatlığı da önemlidir. Alyans nişanda sağa nikahta sola takılır. Her kadının aksesuarlarında ışıldama merakı olduğundan taşlı alyans olarak kabul edilen tektaş, beştaş ya da tamtur kullanıma göre değişkenlik gösterir. Aşkın simgesi olan yüzükler ile şıklık ve beraberinde zerafet birlikte ilerler. Tamtur yüzükler ise sonsuzluğu ifade eder. Bazen tek taşla bazen de tek başına kullanılabilir. Tamtur yüzükler de renk ve modellerine göre kişiye özeldir.

 

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