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Tüketicilerin yüzde 72’si önce internet diyor

Google ve Ipsos’un gerçekleştirdiği Global Perakende Araştırması’na göre, Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 72’si doğru seçimi yaptığından emin olmak için alışverişten önce internette araştırma yapıyor.

22 Eylül 2020 Salı 14:09
Tüketicilerin yüzde 72’si önce internet diyor

Tüketicilerin yüzde 72’si önce internet diyor

Türkiye’deki tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını inceleyen Google ve Ipsos, yaptıkları Global Perakende Araştırması ile Türkiye’deki tüketicilerin üçte ikisinden fazlasının doğru satın alma yaptığından emin olmak için, öncelikle internette araştırma yaptıklarını ortaya koydu. Araştırma, bahsedilen tüketicilerin alışverişe ayırdıkları zamanın yarısından fazlasını ise internete harcadığını gösteriyor.
 

Müşteri sadakati dijitalde


Alışveriş tercihlerinin değişiklik gösterdiği günümüzde işletmeler, şirketlerini ve ürünlerini tanıtmak için daha proaktif davranmak ve internette seslerini duyurmak zorundalar. Rekabette öncü şirketler 7 gün 24 saat gelen talepleri karşılıyor, çıkan dönemsel fırsatları kaçırmıyorlar. İşletmelerin bu denli verimli ve durmaksızın satış yapabiliyor, daha da önemlisi sadık bir müşteri kitlesi yaratabiliyor olmasının nedenlerinin başında ise dijital pazarlama geliyor.

 

Müşterilerin yüzde 68’i promosyon bekliyor


Dijital pazarlama araçları, günümüzün yoğun rekabet şartlarında işletmelere veri setleri oluşturarak, onların rekabet gücünü üst seviyeye çıkartıyor. Verileri doğru okuyabilen işletmeler büyürken, kullanamayanlar ise geride kalıyor. Konuyla ilgili bilgiler veren EG Bilişim CEO’su Gökhan Bülbül, verileri doğru toplama ve bunları işleyerek müşteri kazanma konusunda, özellikle KOBİ’lerin daha proaktif davranmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Bülbül sözlerini şöyle sürdürüyor: “Günümüz müşterisinin talepleri yüksek, alternatifleri ise çok. Dolayısıyla işletmeler dijital pazarlama araçları ile veri bazlı pazarlama araçlarıyla hedef kitleye ulaşmalılar. Google ve Ipsos’un gerçekleştirdiği araştırmada, küresel ölçekte tüketicilerin yüzde 68’inin bir önceki alışverişlerine özel promosyonlar veya fırsatlar beklediği vurgusu dikkat çekici. İşletmeler bu talebi yeni bir kampanya ile karşılayabilirler. Bunu yapabilmek için de dijital pazarlama araçlarını etkili şekilde kullanmaları gerekiyor.”

KOBİ’lere ücretsiz dijital pazarlama desteği


EG Bilişim, özel olarak geliştirdiği dijital pazarlama stratejileriyle işletmeleri hedef kitleye ulaştırmada yetkin ekibi ile her bir kampanyayı hedefe ulaşacak şekilde optimize ediyor. KOBİ’lere özel olarak Eylül sonuna kadar ücretsiz bir kampanya sunan EG Bilişim, KOBİ’lerin dijital pazarlama yolculuğuna katkı sağlıyor. Kampanya ile ilgili detaylara EG Bilişim’in web sitesi www.egbilisim.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.
 

EG Bilişim hakkında:

2011 yılında kurulan EG Bilişim Teknolojileri, Google reklamları, SEO çalışmaları ve sosyal medya reklam yönetim hizmetleri konusunda küçük ve orta büyüklükteki kurumlara hizmet veriyor. 2016 yılında Google SMB Premier Partner Programı'na dahil olan EG Bilişim Teknolojileri, dijital pazarlamayı maliyet olmaktan çıkarıp yatırıma dönüştürme amacıyla çalışıyor. EG Bilişim Teknolojileri, müşterilerine dijital pazarlamayla ilgili yeni stratejiler sunarken, dijital pazarlama alandaki gelişmeleri değerlendirerek yeni yol haritaları da belirliyor.

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