Tüketicilerin yüzde 72’si önce internet diyor
Türkiye’deki tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını inceleyen Google ve Ipsos, yaptıkları Global Perakende Araştırması ile Türkiye’deki tüketicilerin üçte ikisinden fazlasının doğru satın alma yaptığından emin olmak için, öncelikle internette araştırma yaptıklarını ortaya koydu. Araştırma, bahsedilen tüketicilerin alışverişe ayırdıkları zamanın yarısından fazlasını ise internete harcadığını gösteriyor.
Müşteri sadakati dijitalde
Alışveriş tercihlerinin değişiklik gösterdiği günümüzde işletmeler, şirketlerini ve ürünlerini tanıtmak için daha proaktif davranmak ve internette seslerini duyurmak zorundalar. Rekabette öncü şirketler 7 gün 24 saat gelen talepleri karşılıyor, çıkan dönemsel fırsatları kaçırmıyorlar. İşletmelerin bu denli verimli ve durmaksızın satış yapabiliyor, daha da önemlisi sadık bir müşteri kitlesi yaratabiliyor olmasının nedenlerinin başında ise dijital pazarlama geliyor.
Müşterilerin yüzde 68’i promosyon bekliyor
KOBİ’lere ücretsiz dijital pazarlama desteği
EG Bilişim, özel olarak geliştirdiği dijital pazarlama stratejileriyle işletmeleri hedef kitleye ulaştırmada yetkin ekibi ile her bir kampanyayı hedefe ulaşacak şekilde optimize ediyor. KOBİ’lere özel olarak Eylül sonuna kadar ücretsiz bir kampanya sunan EG Bilişim, KOBİ’lerin dijital pazarlama yolculuğuna katkı sağlıyor. Kampanya ile ilgili detaylara EG Bilişim’in web sitesi www.egbilisim.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.
EG Bilişim hakkında:
2011 yılında kurulan EG Bilişim Teknolojileri, Google reklamları, SEO çalışmaları ve sosyal medya reklam yönetim hizmetleri konusunda küçük ve orta büyüklükteki kurumlara hizmet veriyor. 2016 yılında Google SMB Premier Partner Programı'na dahil olan EG Bilişim Teknolojileri, dijital pazarlamayı maliyet olmaktan çıkarıp yatırıma dönüştürme amacıyla çalışıyor. EG Bilişim Teknolojileri, müşterilerine dijital pazarlamayla ilgili yeni stratejiler sunarken, dijital pazarlama alandaki gelişmeleri değerlendirerek yeni yol haritaları da belirliyor.