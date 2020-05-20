AKOM ve meteorolojiden güzel haber | Havalar serinliyor
AKOM, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün sona ereceğini belirterek; Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı konusunda İstanbulları uyardı.
İBB AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta boyunca yurdun tamamına yakın bölümünü etkisi altına alan, Mayıs ayı maksimum sıcaklık rekorlarına neden olan Kuzey Afrika kökenli hava akımlarının, bugün akşam saatlerden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Ancak Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki hafta ortalarına kadar (Perşembe) etkili olması beklenen sistem nedeni ile İstanbul'da hâlihazırda 30°C ve üzerinde seyreden sıcaklıkların hızla (8-12°C birden) azalarak mevsim normalleri ile 1-3°C altına gerileyeceği tahmini paylaşılırken beraberinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 17°C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 19°C, 27°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 22°C, 34°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY 20°C, 38°C
Az bulutlu
ISPARTA 15°C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı ile Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 14°C, 34°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU 15°C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 14°C, 32°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 18°C, 36°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 32°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 35°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 35°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.