AKOM ve meteorolojiden güzel haber | Havalar serinliyor





AKOM, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün sona ereceğini belirterek; Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı konusunda İstanbulları uyardı.

İBB AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta boyunca yurdun tamamına yakın bölümünü etkisi altına alan, Mayıs ayı maksimum sıcaklık rekorlarına neden olan Kuzey Afrika kökenli hava akımlarının, bugün akşam saatlerden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Ancak Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta ortalarına kadar (Perşembe) etkili olması beklenen sistem nedeni ile İstanbul'da hâlihazırda 30°C ve üzerinde seyreden sıcaklıkların hızla (8-12°C birden) azalarak mevsim normalleri ile 1-3°C altına gerileyeceği tahmini paylaşılırken beraberinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 19°C, 27°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 22°C, 34°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY 20°C, 38°C

Az bulutlu

ISPARTA 15°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı ile Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C, 34°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 14°C, 32°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 18°C, 36°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 32°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 35°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 35°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.