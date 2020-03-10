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Altınyıldız Classics smokinde akla gelen ilk marka!

Akademetre Research tarafından erkek giyim sektörü üzerine gerçekleştirilen Marka Bilinirliği Algı Araştırması’na göre smokin kategorisinde ilk hatırlanma oranı en yüksek marka Altınyıldız Classics oldu.

10 Mart 2020 Salı 10:03
Altınyıldız Classics smokinde akla gelen ilk marka!

Altınyıldız Classics smokinde akla gelen ilk marka!

Akademetre Research tarafından erkek giyim sektörü üzerine Marka Bilinirliği ve Algı Araştırması gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, Türkiye’yi temsilen 12 ilde, 18-69 yaş arası erkekler ile yüz yüze görüşmeler yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre smokin kategorisinde ilk hatırlanma oranı en yüksek markaerkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics oldu. Altınyıldız Classics, ilk hatırlanma oranının yanı sıra toplam spontan bilinirlikte de önde gelen marka olarak belirlendi.

Akademetre Research tarafından yapılan araştırma sonucu smokin kategorisinde ilk hatırlanma oranı en yüksek marka seçilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Altınyıldız Classics Marka ve Pazarlama Direktörü Onur Uluğ, bir erkeğin hayatının her anına dokunmayı hedefleyen bir moda markası olduklarına dikkat çekerek şöyle devam ediyor:

“Altınyıldız Classics olarak kumaşa, kaliteye ve tasarıma önem veren bir markayız. Farklı konseptlere farklı tarzlar sunan smokin modellerimiz, şık ve foksiyonel detaylarıyla da geniş bir kullanım alanı sunuyor. Örneğin takılıp çıkabilen saten yaka detaylı smokini tercih eden erkekler bu parçayı özel günlerinde takım elbise olarak da kullanabiliyorlar. Her detay, özenle ve kusursuz bir incelikle hazırlanıyor. Mağazalarımıza alışveriş için gelen her müşteri, mutlaka kendine uygun bir smokin modeli buluyor.”

Anahtar Kelimeler:
AltınyıldızAltınyıldız ClassicsSmokin
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