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Avukattan hakime saldırı | Adliye önünde taksi kavgası

İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim Bülent K. İstanbul Barosu avukatlarından İsmail Y. tarafından 'taksi' tartışması nedeniyle dayak yedi. Akıl almaz olayda hakimin aldığı darbeler sonrası yola düştüğü görüntüler tespit edildi.

25 Temmuz 2021 Pazar 11:44
Avukattan hakime saldırı | Adliye önünde taksi kavgası

Avukattan hakime saldırı | Adliye önünde taksi kavgası


İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ında görevli hakim Bülent K. taksi beklediği sırada İstanbul Barosu avukatlarından İsmail Y. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında avukat tarafından tekmeyle darp edilen hakim, şikayetçi oldu. Avukat hakkında dava açıldı.

Sabah gazetesinde Dilek Yaman Demir imzasıyla yayınlanan habere göre; İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde geçtiğimiz aylarda ilginç bir kavga yaşandı. Adliyede görevli hakim, taksi beklediği sırada tartıştığı bir avukat tarafından darp edildi. Bülent K. isimli hakim İstanbul Çağlayan Adliyesinde görevliydi. Hakim, 25 Aralık günü İstanbul Adliyesi önünde taksi beklemeye başladı. Bu esnada hakimin yanına İstanbul Barosuna kayıtlı İsmail Y. adlı avukat geldi. İddiaya göre avukat, yanaşan taksiyi gördüğünde hakimden önce binmek istedi. Hakim önüne geçmeye çalışan avukatı uyardığında ise taraflar arasında tartışma çıktı.

AVUKATTAN HAKİME DARP

Yaşanan tartışma sırasında avukat, hakime tekme atmaya başladı. Aldığı darbeler sonrası hakim, yola düştü. Yaralanan hakim şikayetçi oldu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan avukat, suçlamaları kabul etmedi. Ancak adliyenin kamera kayıtları incelendiğinde, taksi için yol kenarında kaldırımda bekleyen müştekiye yaklaşan şüphelinin, müştekiye tekme attıktan sonra yola düştüğüne dair görüntüler tespit edildi. "Suçtan kurutulmaya yönelik" ifade veren avukat hakkında iddianame düzenlendi.

DAVA AÇILDI

İddianamede, İstanbul Adliyesi önünde ticari taksi bekledikleri esnada avukatın, sırada bekleyen hakimin önüne geçmek istemesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, akabinde şüphelinin, müştekiye tekme atmak suretiyle yaraladığı, yaşananların kamera görüntü kayıtlarıyla da sabit olduğu anlatıldı. 'Basit yaralama' suçundan dava açılan avukat İsmail Y.'nin 4 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

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