Bull 4. sezonuyla FOXCRIME ekranlarında devam ediyor | Belgesel

Bull 4. sezonuyla FOXCRIME ekranlarında devam ediyor

Psikoloji, davranış bilimi ve teknoloji konusundaki uzmanlıklarını birleştirerek insanların davranışlarını yönetme yeteneğine sahipDr. Bull, 4.sezonda da ele aldığı tüm davaları titizlikle çözmeye devam ediyor. “Bull” 4. Sezonun yeni bölümleriyle 5 Mart Perşembe günü saat 20.30’da FOXCRIME’da.

Senaryosu gerçek bir hikayeden esinlenen Bull, tüm zamanların en etkili hukuk danışmanlık firmalarından birini açan, Oprah Winfrey’nin hukuki danışmanlığını yaparak ünlenmiş, 3 doktoralı Dr. Phil McGraw’ın hikayesini ekrana taşıyor. Psikoloji, insan sezgileri ve yüksek teknoloji veri işleme tekniklerini kullanarak jüri, avukat, şahitler ve suçluları neyin motive ettiğini anlamaya çalışan bir avukatın hikayesi olan “Bull”, 4. sezonuyla FOXCRIME’da devam ediyor.

Bull, merakla beklenen 4. sezonunun yeni bölümleriyle Türkçe dublajlı ya da orijinal dilinde Türkçe alt yazı seçeneği ile 5 Mart’tan itibaren her Perşembe 20.30’da FOXCRIME’da.

Dünyanın en iyi suç ve polisiye dizilerinin adresi FOXCRIME; D-Smart, KabloTV, Tivibu TV+ve Vodafone TV platformlarından izlenebiliyor.