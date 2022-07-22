Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çocuklar için en güzel kamp

Çocukların hem eğlenip hem de öğrenerek keyifli vakit geçirdiği Doğa Kampı günleri devam ediyor. 

22 Temmuz 2022 Cuma 10:54
Çocuklar için en güzel kamp

Çocuklar için en güzel kamp


Doğa ile iç içe yaşayarak ve hareket ederek çocuklara deneyim kazandırmayı amaçlayan Doğa Kampı etkinliği 26 Ağustos 2022’ye kadar hafta içi günlerde katılıma açık olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, çocuklara yönelik eğlenceli etkinlik ve projelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl velilerin ve çocukların büyük beğenisini toplayan ve 4.021 çocuğu ağırlayan Doğa Kampı etkinliği, okulların tatile girmesiyle birlikte bu yıl yeniden başladı. 9-15 yaş arası çocukların katılım sağlayabildiği Doğa Kampı, bu sene iki ay boyunca devam edecek ve iki farklı lokasyonda gerçekleştirilecek. 2021’den farklı olarak bu sene bir gece konaklamalı kamp da organize eden Spor İstanbul, 12-15 yaş arası çocukların katılabileceği bu kampı Şile’de düzenleyecek. Günübirlik kamplar ise Çekmeköy’de bulunan Nişantepe Orman Park’ta yapılacak. Çocuklara erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Doğa Kampı; aynı zamanda çocukların teknik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Doğa Kampı’nda verilen eğitimler çocuklara çevreye karşı duyarlı olmayı, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, dayanışma, hoşgörü ve yardımlaşmayı bir arada yaparak ve yaşayarak öğretiyor. Doğa Kampı kayıtları event.spor.istanbul adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

GÜNÜBİRLİK VE KONAKLAMALI KAMP SEÇENEKLERİ

Çocukları doğa kampında birbirinden eğlenceli ve hareket dolu etkinlikler bekliyor. Günübirlik Doğa Kampı’nda; tırmanma, oryantiring, bisiklet, doğada yaşam ve drama eğitimleri verilecek. Bunun yanı sıra çocuklar, macera parkı, survivor parkuru gibi çeşitli fiziksel aktivitelerle keyifli vakit geçirme imkanı bulacak. Konaklamalı Doğa Kampı’nda ise navigasyon, preferik bakış, ateş yakma, barınak yapma, doğada su üretme, buz kırma, doğada kayıp vaka çalışması, doğada yaşıyoruz takım çalışması ve temel kampçılık eğitimleri verilecek. Ailelerin kamp noktalarını verilecek link üzerinden online izleyebileceği Doğa Kampı etkinliği hakkında tüm detaylar https://spor.istanbul/doga-kampi adresinde yer alıyor. 

GÜNÜBİRLİK KAMP TRANSFER NOKTALARI
Avrupa Yakası
Bahçelievler Spor Kompleksi
Fatih Spor Kompleksi

Anadolu Yakası
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Hasan Doğan Spor Kompleksi

KONAKLAMALI KAMP TRANSFER NOKTALARI

Avrupa Yakası
Avcılar Spor Kompleksi
Beyoğlu Yüzme Havuzu

Anadolu Yakası
Ümraniye Çakmak Yüzme Havuzu
Pendik Sahil Spor Tesisi

TRANSFER NOKTALARINDAN OTOBÜS KALKIŞ SAATLERİ
Avrupa Yakası: 08:00
Anadolu Yakası: 08:30

Anahtar Kelimeler:
İBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, Taksiciler Odası'nın iddialarını yalanladı
İBB, Taksiciler Odası'nın iddialarını yalanladı
Düzce'de deprem | 4.2'lik deprem korkuttu
Düzce'de deprem | 4.2'lik deprem korkuttu
Kemal Kaçmaz'ın yeğeni Pınar Şallı nişanlandı
Kemal Kaçmaz'ın yeğeni Pınar Şallı nişanlandı
Kayseri'de kaza|Can pazarı yaşandı
Kayseri'de kaza|Can pazarı yaşandı
Kentsel dönüşüm zulme döndü
Kentsel dönüşüm zulme döndü
Tatil planlarken kandırılmayın!
Tatil planlarken kandırılmayın!
Kurban atıkları yaz sıcağı ile birlikte ciddi risk oluşturuyor
Kurban atıkları yaz sıcağı ile birlikte ciddi risk oluşturuyor
Bayram tatilinde plajlarda eğlence var
Bayram tatilinde plajlarda eğlence var
AYGİP Genel Başkanı Danacı | Halkımızdan cesaret alıyoruz
AYGİP Genel Başkanı Danacı | Halkımızdan cesaret alıyoruz
İBB, itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
İBB, itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim