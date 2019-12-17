Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Çocukları ev kazalarından korumanın yolları

Çocukların ev içindeki davranışların neden olabileceği sonuçları öngörmemek onların ev kazaları riski ile karşılaşma ihtimalini artırıyor.

17 Aralık 2019 Salı 13:39
Çocukları ev kazalarından korumanın yolları

Çocukları ev kazalarından korumanın yolları

Çocuklar, özellikle de yaşı küçük olanlar günlük zamanlarının büyük bir bölümünü ev içinde geçiriyor. Çocukların ev içindeki davranışların neden olabileceği sonuçları öngörmemek ise, onların ev kazaları riski ile karşılaşma ihtimalini artırıyor. Ev kazalarının önlenmesinde anne, baba ve bakıcıların yeterince bilinçli olması gerekiyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Turgay Deniz, çocukların evlerde geçirebileceği kazalar ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Ev kazaları giderek artıyor

Ev kazalarında genellikle zeminin kaygan ve ıslak olması, yerde oyuncak ve diğer yabancı cisimlerin bulunması özellikle küçük çocukların düşmelerine zemin hazırlamaktadır. Pencere ve balkon kapılarının kontrolsüz bir şekilde açık tutulması, çocuğun yatağının çevresinde korkuluk bulunmaması yaşamı tehdit edici kazalara yol açmaktadır. Besin ve ilaç zehirlenmeleri, deterjan, kireç çözücü gibi ev kimyasallarla çocukların teması da zehirlenmelerin en önemli nedenleridir. Bu ve bu şekilde ortaya çıkan çeşitli ev kazaları nedeniyle Türkiye'de, son 5 yılda 120 bin çocuk ev kazası sonucu hastaneye kaldırılmış ve bunlardan 2 bini hayatını kaybetmiştir.

Kaza sırasında soğukkanlılığınızı koruyun

Yaşanan kazalar sırasında öncelikle yapmanız gereken şey panik yapmayıp soğukkanlılığınızı korumanızdır. Çocuğunuzu güvenli bir şekilde kaza ortamından uzaklaştırdıktan sonra başta 112 olmak üzere ilgili acil numaraları arayarak profesyonel destek alın ve onların önerileri doğrultusunda hareket edin. Çünkü çocuğunuz bağımsız yürümeyi öğrenene kadar gözetim altında tutulmalıdır.

Çocuğunuzun güvenliği için bazı önlemler alabilirsiniz!

  • Acil gerekli olabilecek sağlık kuruluşu, zehir danışma merkezi, itfaiye ve güvenlikle ilgili numaraları telefonunuzda kayıtlı bulundurun.
  • Solunum yoluna kaçabilecek fındık, fıstık, leblebi, şeker gibi yiyecekleri ve küçük parçalı oyuncakları çocuklardan uzak tutun.
  • Başta ilaçlar olmak üzere çocuğunuza zararlı olabilecek kimyasal maddeleri kapalı olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
  • Küçük çocukları evde yalnız bırakmayın ve 12 yaşından küçük kardeşi ya da bir başka çocuğa emanet etmeyin.
  • Evde ve arabanızda küçük bir acil yardım kiti bulundurun.
  • Özellikle eski binalardaki elektrik donanımlarının gerekli güvenlik standartlarını karşıladığından emin olun; prizlerin çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde monte edilmiş olmasına dikkat edin. Evinizde duman alarmı olmasını sağlayın.
  • Ütü, ısıtıcı, fırın, blender gibi elektrikli ev aletlerinin fişlerinin aktif kullanım dışında çekili olduğundan emin olun.
  • Kibrit, çakmak gibi yangına yol açabilecek aparatları küçük çocuklardan uzak tutun.
  • Çocuklarınızı kaygan ve ıslak zeminlerde yalnız bırakmayın.
  • Elinizde sıcak bir içecek varsa ya da bununla birlikte kesinlikle çocuğunuzu kucağınıza almayın. Yiyecek ve içeceklerin sıcaklığını kontrol etmeden bebeğinize vermeyin.
Anahtar Kelimeler:
Ev Kazaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ByLock operasyonu 260 gözaltı kararı var
ByLock operasyonu 260 gözaltı kararı var
Zihniyet dönüşümü olmadan şiddet önlenemez
Zihniyet dönüşümü olmadan şiddet önlenemez
Trabzon'da Afgan düğününde maytap zehirledi
Trabzon'da Afgan düğününde maytap zehirledi
Psikopat kedi, vatandaşlara saldırıyor
Psikopat kedi, vatandaşlara saldırıyor
Çöpe atılan 70 bin dolar için belediye ekipleri seferber oldu
Çöpe atılan 70 bin dolar için belediye ekipleri seferber oldu
Yüzlerce ilacı çöp kutusunu atarak kaçtılar
Yüzlerce ilacı çöp kutusunu atarak kaçtılar
Youtuber cinayeti, tatile götürdüğü arkadaşını öldürmüş
Youtuber cinayeti, tatile götürdüğü arkadaşını öldürmüş
Pırlanta Yüzükler İle Stilinizi Yansıtın
Pırlanta Yüzükler İle Stilinizi Yansıtın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim