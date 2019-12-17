Çocukları ev kazalarından korumanın yolları

Çocuklar, özellikle de yaşı küçük olanlar günlük zamanlarının büyük bir bölümünü ev içinde geçiriyor. Çocukların ev içindeki davranışların neden olabileceği sonuçları öngörmemek ise, onların ev kazaları riski ile karşılaşma ihtimalini artırıyor. Ev kazalarının önlenmesinde anne, baba ve bakıcıların yeterince bilinçli olması gerekiyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Turgay Deniz, çocukların evlerde geçirebileceği kazalar ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Ev kazaları giderek artıyor

Ev kazalarında genellikle zeminin kaygan ve ıslak olması, yerde oyuncak ve diğer yabancı cisimlerin bulunması özellikle küçük çocukların düşmelerine zemin hazırlamaktadır. Pencere ve balkon kapılarının kontrolsüz bir şekilde açık tutulması, çocuğun yatağının çevresinde korkuluk bulunmaması yaşamı tehdit edici kazalara yol açmaktadır. Besin ve ilaç zehirlenmeleri, deterjan, kireç çözücü gibi ev kimyasallarla çocukların teması da zehirlenmelerin en önemli nedenleridir. Bu ve bu şekilde ortaya çıkan çeşitli ev kazaları nedeniyle Türkiye'de, son 5 yılda 120 bin çocuk ev kazası sonucu hastaneye kaldırılmış ve bunlardan 2 bini hayatını kaybetmiştir.

Kaza sırasında soğukkanlılığınızı koruyun

Yaşanan kazalar sırasında öncelikle yapmanız gereken şey panik yapmayıp soğukkanlılığınızı korumanızdır. Çocuğunuzu güvenli bir şekilde kaza ortamından uzaklaştırdıktan sonra başta 112 olmak üzere ilgili acil numaraları arayarak profesyonel destek alın ve onların önerileri doğrultusunda hareket edin. Çünkü çocuğunuz bağımsız yürümeyi öğrenene kadar gözetim altında tutulmalıdır.

Çocuğunuzun güvenliği için bazı önlemler alabilirsiniz!