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Corona virüsüne karşı online şölen

Dünya Değişim Akademisi tarafından her iki ayda bir gerçekleştirilen İzmir Değişim Şöleni, Corona Virüsü nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 3-4-5 Nisan tarihlerinde tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

02 Nisan 2020 Perşembe 09:53
Corona virüsüne karşı online şölen

Corona virüsüne karşı online şölen 3-4-5 Nisan 2020


Online İzmir Değişim Şöleni’nde, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldırıp, moral ve motivasyonu yükseltecek 6 enerji merkezi çalışması yer alacak. 


 “Değişim Mutluluğunu Yaşa” sloganını taşıyan şölende katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. Üç gün boyunca online olarak devam edecek olan İzmir Şöleni’nde, altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.


İzmir Değişim Şöleni organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın kurs tarihinin ise 20-27 Nisan olduğu ifade edildi.
 
Online Şölen Programı:
3-4-5 Nisan 2020

3 Nisan CUMA:
11.00- Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi

12.30- Söyleşi

19.30- Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi
21.00- Söyleşi


4 Nisan CUMARTESİ:
11.00- Karın enerji merkezi çalışması -Kararlılığın geliştirilmesi
12.30- Söyleşi
17.00- Göğüs enerji merkezi çalışması - Sevginin geliştirilmesi
18.30- Söyleşi

5 Nisan PAZAR:
11.00- Boyun enerji merkezi çalışması- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
17.00- Alın enerji merkezi çalışması - Zihinsel gücün geliştirilmesi

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