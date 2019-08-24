Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu



Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralan Uzman Onbaşı İdris Gezer'in şehit olduğu bildirildi...



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin, tedavi için sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.



SİNOP'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari'nin çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilakk etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer'in Sinop'taki baba evine acı haberi ulaştı.

Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında mayın taraması yapılan bölgede, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı İdris Gezer, yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Gezer'in şehadet haberi Sinop'un Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. 23 yaşındaki bekar olan şehit Uzman Onbaşı Gezer'in baba evine Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan akraba ve komşuları Gezer ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Şehit Gezer'in, yarın memleketinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.