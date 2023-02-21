Depremin iki kahramanı Japon Miyazaki ve Proteo'ya Sarıyer'de saygı duruşu



Türkiye’ye yardım eli uzatan Hindistan, Meksika ve Japonya ülkelerinin konsoloslarının katıldığı törende konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Meksikalı yazar Octavio Paz’ın dediği gibi: “Hiçbir şey yapmadan da yorulabiliyor insan, düşündükleri ağır geliyor mesela. Bugünlerde yaşadığım, yaşadığımız durum bu” diyerek duygularını ifade etti.

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşayan Türkiye’ye pek çok ülke yardım eli uzattı. Depremin ardından Hatay’a giden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Sivil Savunma ekipleri bölgedeki çalışmaları tamamlayarak İstanbul’a döndü. Depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve uluslararası işbirliği için Türkiye’ye gelen tüm arama kurtarma ekiplerine duyulan minneti göstermek amacıyla Van depreminin kahramanı Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki’nin adını taşıyan parkta bir anma töreni gerçekleştirildi.

PROTEO İYİ BİR ASKER OLARAK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

Anma programında Hindistan halkının Türk halkı ile dayanışma içinde olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Hindistan Konsolosu Sudhi Choudhary; “Depremi yürekten hissediyorum ve Türk insanının ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorum” dedi.

Adıyaman’da kurtarma çalışmalarına katılan Meksika ekibinin köpeği Proteo’yu anarak konuşmasına başlayan Meksika Konsolosu Isabel Arvide; “Proteo sadece bir köpek değil, her şeyden önce bir askerdi. İyi bir asker olarak görevini yerine getirdi. Bugün onların başarısını da takdir ediyoruz. Bizi yas ve acıya sürükleyen depremler yaşadık. Büyük trajedilerimizde bize yardım eden herkese minnettarız. Türkiye gibi birçok ülkenin dayanışmasını tanıdık. Küllerinden daha güçlü şehirler kurmanızı, yaşanan acıların büyük bir ders olmasına, bizim yaptığımız gibi sizin de yeniden başlama gücü bulmanızı diliyoruz” şeklinde konuştu.

BU BİR GÖNÜL BORCUDUR

Türk – Japon ilişkilerinin çok güçlü olduğunu ve önümüzdeki sene yüzüncü yılının kutlanacağını ifade eden Japon Konsolosu Kasahara Kenichi; “Sizlerinde bildiği gibi Japonya çok sayıda deprem yaşadı. 12 yıl önce büyük depremi Japonya tecrübe etti. O depremden sonra Türkiye den 32 kişilik kurtarma ekibi geldi ve deprem bölgesinde en uzun faaliyet gösteren ekip oldu. Buna bir gönül borcu olarak Japonya 75 kişiyi bölgeye gönderdi. Bu parkın adını taşıyan Miyazaki, yardım faaliyetlerine gittiğinde başka bir deprem sonrasında enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Türk Japon ilişkileri için bu park önemlidir. Bugüne kadar getirilen Türk-Japon dostane ilişkinin önemli boyutlara taşınacağına inanıyorum” dedi.

DAYANIŞMA ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINDI

Türk halkının vefa borcu olduğu isimlerden birinin de Proteo olduğuna vurgu yaparak konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Atushi Miyazaki’nin heykelinin yanına Proteo’nun heykelinin yapılacağını açıkladı. Başkan Genç, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere yaraları sarmak için ülke olarak seferber olduk. Sarıyerliler ve tüm halkımız çok büyük bir dayanışma gösterdi. Herkese minnettarım. Sadece yurt içinden değil dünyanın dört bir yanından arama ve kurtarma ekipleri bölgeye gitti. 80 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi, arama ve kurtarma çalışmalarından, sağlık alanındaki faaliyetlere kadar çok farklı şekilde depremzedelere yardım etti. Dayanışma uluslararası boyuta taşındı. Tıpkı 2011 yılında yaşadığımız Van depremi gibi. İşte o depremde yıkılan Bayram Oteli’nin enkazında kalarak hayatını kaybetti Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki. Gayretli çalışmaları ve sevecenliğiyle bölge halkının büyük sevgisini kazandı.

PROTEO’DA SARIYER’DE YAŞAYACAK

Ülkemiz yine büyük bir acı yaşadı. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu deprem için Proteo kilometrelerce uzaktan, Meksika’dan geldi. Hiç tanımadığı bu topraklarda kendi sıcaklığıyla insanlarımızın sıcaklığını birleştirerek enkaz altından vatandaşlarımızı kurtarmaya. Başardı da. Fakat yaşı, yorgunluğu, yol uzunluğu da eklenince burada yaptı son görevini.Proteo da şimdi vefa borcumuz olan isimlerden bir tanesidir. Parkımızda onun da heykeline yer vermek istiyoruz.”

Anma konuşmalarının ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Hindistan Konsolosu Sudhi Choudhary, Meksika Konsolosu Isabel Arvide, Japon Konsolosu Kasahara Kenichi ve Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma ekibi, depremde hayatını kaybedenleri anmak için Miyazaki’nin heykeline karanfil bıraktı.