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En tehlikeli örümcek türü Kırıkkale'de göründü

1 metre havaya sıçrayabiliyor. İnsanlara saldırmaktan çekinmiyor. Zehiri son derece tehlikeli. İç Anadolu Bölgesi'nde hızla yayılıyor..

En tehlikeli örümcek türü Kırıkkale'de göründü

1 metre havaya sıçrayabiliyor. İnsanlara saldırmaktan çekinmiyor. Zehiri son derece tehlikeli. İç Anadolu Bölgesi'nde hızla yayılıyor..

27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:06
En tehlikeli örümcek türü Kırıkkale'de göründü

En tehlikeli örümcek türü Kırıkkale'de göründü


Çöl ikliminde yaşam alanları oldukça geniş olan ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sarıkız olarak bilinen örümcek Türü Kırıkkale'de de göründü. 1 metre yükseğe sıçrayabilen Sarıkız örümceği Kırıkkale Keskin'de Sarı Ömer adını aldı.

Havaların aşını ısınmasıyla birlikte Kırıkkale'de üç evde ortaya çıkan 13 santimetre uzunluğundaki zehirli örümcek vatandaşları tedirgin ederken, yetkililer temas etmeme konusunda halkı uyarıyor.


Keskin ilçesinde üç evde ortaya çıkan "sarıkız örümceği" vatandaşları tedirgin etti. "Sarı Ömer" olarak da adlandırılan 13 santimetre uzunluğundaki örümcek, 1 metre yükseğe zıplayabilme özelliğine sahip olup böcek, kemirgen, kertenkele, yılan gibi canlıların etinden beslenmeyi seviyor. 

ZEHİRİ CAN ALIYOR 

Örümcek, akrep de avlayabiliyor. Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye’de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan "sarıkız örümceği" zehriyle bir insanı öldürebiliyor. 

SALDIRMAKTAN ÇEKİNMİYOR

Sarıkız örümceğini diğer örümceklerden ayıran en önemli özelliği ise saldırgan bir yapıya sahip olması. Güçlü çene yapısına sahip olan sarıkız örümceği, kendisinden büyük canlılara saldırmaktan çekinmiyor.

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