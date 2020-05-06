Eroin bağımlılığında hızlandırılmış arındırma arogramı (H.A.P)

Yapılan bir araştırmada;tarafından geliştirilen ve uygulanan "eroin bağımlılığında"nın, benzer programlara göre çok daha az yan etkilere açtığı saptanmıştır. Araştırma uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmıştır.

Eroin bağımlılığında hızlandırılmış arındırma programları, kısa süreli yatış ve düşük maliyet nedeniyle seçilmektedir. Ancak yan etkileri konusunda bazı soru işaretleri vardır. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi tarafından geliştirilen ve uygulanan HAP isimli bu program, 4 gece 5 gün süreli olup, ardından halk arasında çip adı verilen implant takılmakta ve bağımlı kişinin 3 ay madde kullanması engellenebilmektedir. Bu yöntemde yan etki görülme sıklığı çok daha düşük bulunmuş, görülen yan etkilerin ise geçici olduğu gözlenmiştir.