Eroin bağımlılığında hızlandırılmış arındırma arogramı (H.A.P)
Eroin bağımlılığında hızlandırılmış arındırma programları, kısa süreli yatış ve düşük maliyet nedeniyle seçilmektedir. Ancak yan etkileri konusunda bazı soru işaretleri vardır. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi tarafından geliştirilen ve uygulanan HAP isimli bu program, 4 gece 5 gün süreli olup, ardından halk arasında çip adı verilen implant takılmakta ve bağımlı kişinin 3 ay madde kullanması engellenebilmektedir. Bu yöntemde yan etki görülme sıklığı çok daha düşük bulunmuş, görülen yan etkilerin ise geçici olduğu gözlenmiştir.