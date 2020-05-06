Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Eroin bağımlılığında hızlandırılmış arındırma arogramı

06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:04
Eroin bağımlılığında hızlandırılmış arındırma arogramı

Eroin bağımlılığında hızlandırılmış arındırma arogramı (H.A.P)

Yapılan bir araştırmada; Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi tarafından geliştirilen ve uygulanan "eroin bağımlılığında Hızlandırılmış Arındırma Programı"nın, benzer programlara göre çok daha az yan etkilere açtığı saptanmıştır. Araştırma uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmıştır.

Eroin bağımlılığında hızlandırılmış arındırma programları, kısa süreli yatış ve düşük maliyet nedeniyle seçilmektedir. Ancak yan etkileri konusunda bazı soru işaretleri vardır. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi tarafından geliştirilen ve uygulanan HAP isimli bu program, 4 gece 5 gün süreli olup, ardından halk arasında çip adı verilen implant takılmakta ve bağımlı kişinin 3 ay madde kullanması engellenebilmektedir. Bu yöntemde yan etki görülme sıklığı çok daha düşük bulunmuş, görülen yan etkilerin ise geçici olduğu gözlenmiştir.

Halk sağlığı için pestisit bağımlılığından kurtulmalıyız
Halk sağlığı için pestisit bağımlılığından kurtulmalıyız
Koronaya karşı evde sağlık dönemi
Koronaya karşı evde sağlık dönemi
Bağımlılık hastalık mı, tedavisi var mı?
Bağımlılık hastalık mı, tedavisi var mı?
Sigara bağımlılığından psikoterapi ile kurtulmak mümkün
Sigara bağımlılığından psikoterapi ile kurtulmak mümkün
Sosyal medya kullanımını bağımlılığa çevirmeyin
Sosyal medya kullanımını bağımlılığa çevirmeyin
Çocukları internet bağımlılığından korumanın 12 yolu
Çocukları internet bağımlılığından korumanın 12 yolu
Ayşe Karaman cinayetinde önemli gelişme, katil zanlısı bağımlı çıktı
Ayşe Karaman cinayetinde önemli gelişme, katil zanlısı bağımlı çıktı
İTÜ'lü mühendis gaspçılar tarafından katledildi.
İTÜ'lü mühendis gaspçılar tarafından katledildi.
Anahtar Kelimeler:
Bağımlılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan ayında beslenme tavsiyeleri
Ramazan ayında beslenme tavsiyeleri
Kuaför ve berberler dezenfekte edilicek
Kuaför ve berberler dezenfekte edilicek
Semender ölümleri vatandaşları korkuttu 
Semender ölümleri vatandaşları korkuttu 
Bugün hava nasıl olacak? | Yağmurlu havaya dikkat
Bugün hava nasıl olacak? | Yağmurlu havaya dikkat
Kabataş Lisesi Mezunları 40 yıl sonra buluştu | Koronavirüs engel olmadı
Kabataş Lisesi Mezunları 40 yıl sonra buluştu | Koronavirüs engel olmadı
Gazeteci Tülay Karabağ'dan acı haber | Kansere yenik düştü
Gazeteci Tülay Karabağ'dan acı haber | Kansere yenik düştü
İstanbul yeni haftaya yağmurlu hava ile girecek
İstanbul yeni haftaya yağmurlu hava ile girecek
İstanbullu'lar eve kapandı, İBB yolları yeniliyor
İstanbullu'lar eve kapandı, İBB yolları yeniliyor
Trafikte eli sopalı maganda dehşeti, 3 kadına saldırdı
Trafikte eli sopalı maganda dehşeti, 3 kadına saldırdı
AKOM uyardı | İstanbul'da yağmur bekleniyor
AKOM uyardı | İstanbul'da yağmur bekleniyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim