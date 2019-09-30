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Genç kızlara kar maskeli kişiler silahla saldırdı

Adana'da yolda yürüyen iki genç kız kar maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.. Bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan iki genç kız hastanede tedavi altına alındı.

Genç kızlara kar maskeli kişiler silahla saldırdı

Adana'da yolda yürüyen iki genç kız kar maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.. Bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan iki genç kız hastanede tedavi altına alındı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 04:36
Genç kızlara kar maskeli kişiler silahla saldırdı

Genç kızlara kar maskeli kişiler silahla saldırdı



Kaldırımda yürüyen iki genç kız, yüzlerini kar maskesi ile gizleyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Genç kızlar yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri gizemli saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma yürütüyor. 
Silahlı saldırı Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana geldi. Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., otomobilden, kar maskeli kişilerin silahla açtığı ateşte yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., sokakta yürürken, kar maskeli kişilerin silahla saldırısına uğradı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Ali Caf Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., yanlarından geçen otomobildekilerin silahlı saldırısına uğradı. Kar maskeli kişilerin açtığı ateşte, Sultan O. bacağından, Serpil U. ise elinden hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin ifadesine başvurduğu iki kadın, ateş açan kişilerin kim olduklarını bilmediklerini söyledi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Adana CeyhanSilahlı SaldırıKar MaskeliCeyhan
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