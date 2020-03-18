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Gezginlerin piri Saffet Emre Tonguç 134 ülkeyi gezdi

Türkiye'nin en çok seyahat eden öncü gezginlerinden Saffet Emre Tonguç, 134 ülkeye yaptığı gezilerin detaylarını MAG Dergi'ye anlattı

18 Mart 2020 Çarşamba 10:19
Gezginlerin piri Saffet Emre Tonguç 134 ülkeyi gezdi

Gezginlerin piri Saffet Emre Tonguç 134 ülkeyi gezdi

Türkiye'nin en çok seyahat eden öncü gezginlerinden Saffet Emre Tonguç, 134 ülkeye yaptığı gezilerin detaylarını MAG Dergi'ye anlattı

Gezi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, MAG Mart sayısı için rehberlik kariyerini ve Türkiye’nin ilk online sesli rehberi “Piri”nin ilk rehberi olmasını anlattı. Toplam 134 ülke gezen ve 1400’den fazla şehir gören ünlü yazar ve rehber Tonguç, başından geçen ilginç olayları da özel röportajında paylaşıyor.


Piri Guide hakkında detaylı bilgi veren yazar, “ Bir telefon ve bir kulaklıkla, hem yurt içinde hem yurt dışında profesyonel rehberlik alabileceğiniz müthiş bir kültür - turizm hizmeti” diye belirtiyor. Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas gibi dünyaca ünlü isimlere İstanbul gezilerinde eşlik eden ünlü rehber, gelecek projelerini de özel röportajında MAG okurları için anlatıyor.

Enerjisi ile ilham veren Burcu Biricik’in kapak yıldızı olduğu MAG Mart sayısı, Kadınlar Günü özel röportajları ve dopdolu içeriği ile www.magdergi.com.tr , Turkcell Dergilik, Google Play, Apple Store, Issue, Türk Telekom ve seçkin kitapçılarda sizlerle buluşuyor.

Anahtar Kelimeler:
Mag Dergi
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