Gezginlerin piri Saffet Emre Tonguç 134 ülkeyi gezdi
Türkiye'nin en çok seyahat eden öncü gezginlerinden Saffet Emre Tonguç, 134 ülkeye yaptığı gezilerin detaylarını MAG Dergi'ye anlattı
Piri Guide hakkında detaylı bilgi veren yazar, “ Bir telefon ve bir kulaklıkla, hem yurt içinde hem yurt dışında profesyonel rehberlik alabileceğiniz müthiş bir kültür - turizm hizmeti” diye belirtiyor. Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas gibi dünyaca ünlü isimlere İstanbul gezilerinde eşlik eden ünlü rehber, gelecek projelerini de özel röportajında MAG okurları için anlatıyor.
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