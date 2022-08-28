Hazır Çelik Minarelerin Avantajları Nelerdir?

Müslüman toplumların ibadet yerleri olan camilerde bulunan minarelerin günümüze kadar beton minare olarak inşa edildiği bilinmektedir. Günümüzde ise teknolojinin ilerlemesi ve inşa çalışmaları sırasında kullanılacak malzeme çeşitliliğinin artması ile birlikte birçok yeni imkan oluşmuştur. Söz konusu durum minareler olunca, yapımı uzun süren ve taşlar ile oldukça ağır olan yapım süreci çok daha kolay tamamlanabilecek hale gelmiştir. Bu sürecin kolaylaşmasını sağlayan malzeme ise çelik olmuştur. Günümüzde yaygınlaşmaya başlayan Çelik minare incelendiği zaman birçok avantaja sahiptir.

Çelikten yapılmış olan minareler depreme karşı dayanıklılığı ile bilinmektedir,

Beton minarelerde, belirli bir süreden sonra boyama ve beton ile ilgili oluşabilecek sorunlar karşısında bakım gerekebilmektedir. Çelik bir yapıdan yapılan minarede ise uzun yıllar boyunca bakım ihtiyacı olmadan minare ayakta durabilmektedir,

Çelik malzeme ile yapılan minarelerin yapım süreci, beton malzeme ile yapılan minarelerin yapım sürecine göre çok daha çabuk olmaktadır,

Çelik minare yapımına teşvik eden bir diğer unsur ise, görsel olarak incelendiği zaman farklı tasarımların rahatlıkla yapılabiliyor olması,

Ekonomik açıdan incelendiği zaman, çok daha uygun fiyatlara inşa edilebilmesi,

Restorasyon çalışmaları sırasında, çalışmaları hızlandırmak amacıyla minare yenilenmesi sırasında çelik yapılar kullanılarak tekrardan inşa edilmektedir,

Beton malzemelere göre çeliğin taşınma maliyeti çok daha düşüktür,

Kullanılan malzemenin betona göre çok daha hafif olması, taşınma aşaması, yapım aşaması, ekonomik ve zaman açısından oldukça avantajlıdır,

Beton malzemeye göre çok daha küçük boyutlarda olabilen çelik, kullanım alanı olarak çok daha fazla alanda kullanıma müsait olabilmektedir.

Farklı tarzdaki modelleri minareye uygulanması için çelik malzeme oldukça uygundur ve bu özelliği ile seçilen bir malzeme olarak ön plana çıkmaya başlamıştır.

İnşa edilecek alana gelmeden önce imal aşaması bitirilir ve kurulum için araziye gelinir.

Üretimi yapılan her çelik minare birbirinden farklı ve eşsiz olması amacıyla üretilmektedir. Beton yapı ile yapılmış olan bir minareye göre çelikten yapılmış bir minarenin yapımında oluşan kolaylıklar, kurulum aşaması ve inşa sırasında çelik malzemenin inşaat süreci çok daha uygun maliyette ve hızlı kuruluma sahip olması, tercih edilen malzeme haline gelmesine neden olmuştur.

Çelik malzeme ile yapılan ve günümüz şartlarına uygun olan minareler, betonarme minarelere göre çok daha uzun süre ayakta kalabilmektedir. Çağdaş bir mimari yapıya sahip olan, aynı zamanda farklı estetik görünümlere sahip olabilen minarelerin tasarımı kadar ekonomik açıdan da düşünüldüğünde avantajlıdır. Üç ana kısımdan oluşan minare çeşitleri 125 çapında, 150 çapında ve özel yapım çelik minare sistemleri olarak 3’e ayrılmaktadır. Osmanlı mimarisi, Selçuklu mimarisi, baklava dilimi, izole panel ve kare panel gibi farklı tasarım çeşitleri ile minareler inşa edilebilmektedir.