HiPP | Bugün Senin Günün!

Psikolog Işıl Evrim Akgün’ün konuşmacı olduğu etkinlikte; her yönüyle kadın olmak ve dişil enerji hakkında bilgiler verildi.

" mottosuyla Kadınlar Günü etkinliği düzenleyen anne&bebek ürünleri markasıİletişim ev sahipliğinde influencer kadınlarla bir araya geldi. Psikolog Işıl Evrim Akgün'ün birçok yönüyle kadın olmak hakkında bilgiler verdiği konuşmasıyla başlayan etkinlikte bakım ürünlerinin kadınların hayatındaki önemi de vurgulandı.

Kadınların anne olma yolculuğunun her sürecinde yanlarında olmayı amaçlayan HiPP, bebekler kadar anneler için de birçok bakım ürün gamına sahip. Paraben ve PEG gibi petrol türevi kimyasallardan uzak, esansiyal yağ içermeyen alerji riskini minimalize eden ürünleri ile kadınlara ciltlerinin değerli olduğunu bir gün değil her gün hissettiriyor.

HiPP Türkiye’nin Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği etkinlik ile de, hem bakım ürünlerinin kadınların yaşamındaki önemli rolüne, hem de dişil enerji ve kadın olmanın çok yönlü detaylarına sıkça değinildi.