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HiPP | Bugün Senin Günün!

Dünyanın en büyük organik hammadde işleyicisi HiPP, Kadınlar Günü’ne özel bir etkinlik gerçekleştirdi

11 Mart 2024 Pazartesi 11:50
HiPP | Bugün Senin Günün!






HiPP | Bugün Senin Günün!

Psikolog Işıl Evrim Akgün’ün konuşmacı olduğu etkinlikte; her yönüyle kadın olmak ve dişil enerji hakkında bilgiler verildi.

"Bugün Senin Günün" mottosuyla Kadınlar Günü etkinliği düzenleyen anne&bebek ürünleri markası HiPP, MU İletişim ev sahipliğinde influencer kadınlarla bir araya geldi. Psikolog Işıl Evrim Akgün'ün birçok yönüyle kadın olmak hakkında bilgiler verdiği konuşmasıyla başlayan etkinlikte bakım ürünlerinin kadınların hayatındaki önemi de vurgulandı.

Kadınların anne olma yolculuğunun her sürecinde yanlarında olmayı amaçlayan HiPP, bebekler kadar anneler için de birçok bakım ürün gamına sahip. Paraben ve PEG gibi petrol türevi kimyasallardan uzak, esansiyal yağ içermeyen alerji riskini minimalize eden ürünleri ile kadınlara ciltlerinin değerli olduğunu bir gün değil her gün hissettiriyor. 

HiPP Türkiye’nin  Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği etkinlik ile de, hem bakım ürünlerinin kadınların yaşamındaki önemli rolüne, hem de dişil enerji ve kadın olmanın çok yönlü detaylarına sıkça değinildi. 

Son Güncelleme: 11.03.2024 11:57
Anahtar Kelimeler:
HiPP
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