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İBB'den yenidoğan destek paketi

İBB'nin Yenidoğan Destek Paketinde, bezinden kıyafetine, bakım malzemelerinden beşiğine kadar bir bebeğin ihtiyaç duyacağı malzemeler yer alıyor.

08 Mart 2024 Cuma 10:15
İBB'den yenidoğan destek paketi






İBB'den yenidoğan destek paketi


İBB’nin temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ve yeni doğan bebeği bulunan haneleri desteklemek amacıyla oluşturduğu ‘Yenidoğan Destek Paketi’nin dağıtımına başlandı. Yenidoğan Destek Paketinde, bezinden kıyafetine, bakım malzemelerinden beşiğine kadar bir bebeğin ihtiyaç duyacağı malzemeler yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal ve ekonomik yönden zorluk yaşayan İstanbullara desteğe devam ediyor.

İBB Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ve yenidoğan bebeği bulunan haneleri desteklemek amacıyla Yenidoğan Destek Paketinin dağıtımına başladı.

45.000 haneye ulaştırılması planlanan Yenidoğan Destek Paketinde, bezinden kıyafetine, bakım malzemelerinden beşiğine kadar bir bebeğin ihtiyaç duyacağı malzemeler yer alıyor.

Başvuru Genel Koşulları Ve Başvuru Kanalları şöyle:

●             İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edilmesi

●             Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç durumunun tespit edilmesi 

●             Sosyal inceleme sırasında hamilelik durumu bulunması ya da yeni doğan bir ayı doldurmamış bebeği olması

Anahtar Kelimeler:
İBB
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