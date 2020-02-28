İBB eğlence etkinliklerini iptal etti | Türkiye Yasta





İBB iştirak ve bağlı kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerden, konser ve eğlence niteliği taşıyanlar iptal edildi. Buna eğlence yönü ağır basan Şehir Tiyatroları’nda sergilenen oyunlar da dahil edildi. Çocuklara yönelik oyunlar ise müzikal bir içerik barındırmadığı için programa uygun olarak sürdürülecek.

İBB, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki(CRR) performansları iptal kapsamında tuttu. 28-29 Şubat ve 4 Mart tarihli organizasyonları, gerçekleştirmeme kararı aldı.

İBB Şehir Tiyatroları’nın tüm sahnelerinde, 28- ve 29 Şubat tarihinde sergilenmesi planlanan yetişkin oyunlarında da iptale gidildi. İBB Şehir Tiyatroları’nın 29 Şubat tarihli çocuk oyunları ise müzikal bir içerik barındırmadığı için kapsamın dışında tutuldu.

İBB’ye bağlı 13 kültür merkezlerindeki konserler ve yetişkin tiyatroları için de sahnelememe karar alındı. Bu etkinlik salonlarındaki çocuk oyunlarında da iptale gidilmedi.

İptal kararı alınan salon ve etkinlikler şunlar:

29 Şubat Cumartesi Saat:20.00

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi: Aysun & Ali Kocatepe

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi: Yeni Türkü

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi:Velveleband

Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi:Gülden Karaböcek

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi: Aydoğan Topal

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi: Alamatra Orkestrası

Şile Kültür Merkezi: Orhan Ölmez

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi: Özdemir Erdoğan

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi: Ali Altay

Başakşehir Kültür Merkezinde: İncesaz

Sarıyer Kültür Merkezi: İhsan Eş

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi: Yüksel Baltacı

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi: Serhat Ulaşkan ve Ali Şahin

İş Sanat Fatih Erkoç etkinliklerini iptal etti

Dün yaşanan alçak saldırılarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, tüm ülkemize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İş Sanat'ta 1-2 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan Sait Faik hikâye dinletisi ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni etkinlik tarihleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 4 Mart’taki Fatih Erkoç ile Caz Rüzgârı konseri ise iptal edilmiştir. Konser biletlerinin iadesi Biletix’ten gerçekleştirilebilir.