Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

İBB eğlence etkinliklerini iptal etti | Türkiye Yasta

İdlip’te verdiğimiz şehitlerimiz nedeniyle İBB’nin düzenlediği bazı etkinlikler iptal edildi.

28 Şubat 2020 Cuma 12:40
İBB eğlence etkinliklerini iptal etti | Türkiye Yasta

İBB eğlence etkinliklerini iptal etti | Türkiye Yasta


 

İBB iştirak ve bağlı kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerden, konser ve eğlence niteliği taşıyanlar iptal edildi. Buna eğlence yönü ağır basan Şehir Tiyatroları’nda sergilenen oyunlar da dahil edildi. Çocuklara yönelik oyunlar ise müzikal bir içerik barındırmadığı için programa uygun olarak sürdürülecek.

İBB, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki(CRR) performansları iptal kapsamında tuttu. 28-29 Şubat ve 4 Mart tarihli organizasyonları, gerçekleştirmeme kararı aldı.

İBB Şehir Tiyatroları’nın tüm sahnelerinde, 28- ve 29 Şubat tarihinde sergilenmesi planlanan yetişkin oyunlarında da iptale gidildi. İBB Şehir Tiyatroları’nın 29 Şubat tarihli çocuk oyunları ise müzikal bir içerik barındırmadığı için kapsamın dışında tutuldu.

İBB’ye bağlı 13 kültür merkezlerindeki konserler ve yetişkin tiyatroları için de sahnelememe karar alındı. Bu etkinlik salonlarındaki çocuk oyunlarında da iptale gidilmedi.

İptal kararı alınan salon ve etkinlikler şunlar:

29 Şubat Cumartesi Saat:20.00

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi: Aysun & Ali Kocatepe

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi: Yeni Türkü

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi:Velveleband

Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi:Gülden Karaböcek

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi: Aydoğan Topal

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi: Alamatra Orkestrası

Şile Kültür Merkezi: Orhan Ölmez

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi: Özdemir Erdoğan

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi: Ali Altay

Başakşehir Kültür Merkezinde: İncesaz

Sarıyer Kültür Merkezi: İhsan Eş

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi: Yüksel Baltacı

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi: Serhat Ulaşkan ve Ali Şahin

İş Sanat Fatih Erkoç etkinliklerini iptal etti 

Dün yaşanan alçak saldırılarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, tüm ülkemize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İş Sanat'ta 1-2 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan Sait Faik hikâye dinletisi ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni etkinlik tarihleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 4 Mart’taki Fatih Erkoç ile Caz Rüzgârı konseri ise iptal edilmiştir. Konser biletlerinin iadesi Biletix’ten gerçekleştirilebilir.

Son Güncelleme: 28.02.2020 12:48
Anahtar Kelimeler:
İBBSuriyeİdlibYAŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB'den genler için yeni durak | Gençlik ofisleri 
İBB'den genler için yeni durak | Gençlik ofisleri 
Yalova Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Yalova Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Kaza yapan uçağın pilotu tutuklandı!
Kaza yapan uçağın pilotu tutuklandı!
BBC Earth | Bana güvenin ben doktorum ekranlarda
BBC Earth | Bana güvenin ben doktorum ekranlarda
Kuymak, 4 kişilik aileyi zehirledi
Kuymak, 4 kişilik aileyi zehirledi
İBB, 81 ilin hemşeri dernekleri ile buluşuyor
İBB, 81 ilin hemşeri dernekleri ile buluşuyor
Marmara Park Mart Ayında Etkinliklerle Yine Keyif ve Eğlenceyle Dolu
Marmara Park Mart Ayında Etkinliklerle Yine Keyif ve Eğlenceyle Dolu
Mezarlıkta bulunan köpek yavrusu bütün köyü değiştirdi
Mezarlıkta bulunan köpek yavrusu bütün köyü değiştirdi
Sosyal medyada çekiliş yalanlarına kanmayın
Sosyal medyada çekiliş yalanlarına kanmayın
Under Armour ayak analizi ile kişiye özel ürün seçimi sunuyor
Under Armour ayak analizi ile kişiye özel ürün seçimi sunuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim