İhracat seferberliğinin programı belli oldu



Türkiye’de ihracata yeni bir boyut kazandırmayı hedefleyen ihracat seferberliği projesinin takvimi açıklandı. Bu proje ile Covid sonrası ihracat için ‘yerinde ihracat modeli’ şehir şehir ihracatçılara anlatılacak. İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME)’nin tasarladığı öncü projelerden bir tanesi olan ihracat seferberliği ile Türkiye dünya ihracatında dünyanın merkezi haline gelecek. Bu amaçla İGEME ihracat seferberliğini ilan etti.

Yeni nesil ihracatçılık kapsamında tasarlanan projenin takvimi açıklandı. İhracat seferberliği ile dönemin gerekliliklerine ve hızına uygun hareket edilecek. İGEME sahip olduğu 20 yıllık ihracat tecrübesi ve vizyonu ile Türkiye’ye ihracatta değer kazandırmayı hedefliyor.

Türk ihracatına ivme kazandırması beklenen projenin takvimi şu şekilde;

TARİH ŞEHİR 7 Eylül Salı Tekirdağ 9 Eylül Perşembe Kocaeli 11 Eylül Cumaertesi Bursa 14 Eylül Salı Ankara 16 Eylül Perşembe Gaziantep 18 Eylül Cumaertesi Kayseri 21 Eylül Salı Adana 23 Eylül Perşembe İzmir 23 Eylül Cumaertesi Mersin 30 Eylül Perşembe Antalya 5 Ekim Salı Konya 7 Ekim Perşembe İstanbul

İHRACATA YENİ BİR BAKIŞ

İGEME tarafından tasarlanan ve başlatılacak olan ihracat seferberliği projesi ile ihracatta taşlar yeniden dağıtılacak. Daha efektif daha hızlı ve daha odaklı bir ihracat için çalışmalar devam ediyor. Günümüz ticareti her geçen gün daha da büyüyor. Hız ve rekabette aynı şekilde artış gösteriyor. Yarışın içerisinde kalabilmek için neye ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Çağın gerekliliklerini takip etmeyen, gerekli dönüşümleri yakalamayan kuruluşların sürekliliği olan başarılar yakalaması mümkün değil. Bu sebepten ötürü ihracat seferberliğinin bu yılki teması dönüşüm ve dijitalleşme olarak belirlendi.

İhracata değer katacak ve aynı zamanda ihracatı 3D bir hale getirecek olan girişim ile Türkiye ihracatın yıldızı olacak. Türkiye’nin üretim kapasitesi, iş gücü, hizmetlerin gelişmişliği gibi özellikleri ihracatta Türkiye’yi öne çıkaran özellikler arasında yer alıyor. Bu özellikleri dijitalleşmenin gücü ile kullanmanın getireceği başarı sayesinde Türkiye ihracatta hakkı olan konumlara gelecek.

Hedef Sektör Sağlık Turizmi

Yeni nesil ihracatçılığın en önemli parçalarından biri olan sağlık turizmi bu yılki hedef sektör olarak belirlendi. Türkiye sahip olduğu potansiyeli ile sağlık turizminde dünya da önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. İGEME tarafından başlatılan ihracat seferberliği ile Türkiye’nin sağlık turizminde bir marka haline gelmesi hedefleniyor.

ZİRVELERDE DÖNÜŞÜM KONUSU ELE ALINACAK

Proje kapsamında yapılacak olan zirvelerde dijital dönüşüm ve e-ihracat konusu ele alınacak. İhracat ihtiyaç duyduğu yenilenmeyi elde etmesini sağlayacak bu zirveler ile firmaların yeni nesil ihracatçılıkta izlemesi gereken yol haritaları şekillenecek.

İGEME CEOSU Murat IŞIK proje ile ilgili olarak; ‘İhracat bir ülke ekonomisi için can suyudur. Eğer can suyunuz kesilirse yaşamsal faaliyetlerinizde aksamalar meydana gelir. Bizde Türkiye’nin yaşamsal faaliyetlerinde aksamalar meydana gelmemesi adına ihracat seferberliği ile dönüşümü yakalamayı hedefliyoruz. İhracatta dijitalleşmenin önemini dünya üzerinde adından söz ettiren şirketlerde gördük. İhracat seferberliği ile ihracatın her alanında bu başarıları elde etme amacı taşıyoruz. İhracat seferberliği takviminin başlaması ile Türkiye ihracatı yeni bir sürece girmiş olacak. dedi.