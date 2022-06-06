İSKİ’de görev değişimi

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun emekli olacağı belirtildi. Açıklamada, Mermutlu'nun yerine İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şafak Başa'nın vekaleten görevlendirildiği belirtildi.Açıklamada şu bilgiler yer aldı:



Mermutlu’ya; kurumumuza, İBB ailesine ve İstanbullulara verdiği değerli hizmetler için çok teşekkür ediyor, emeklilik hayatında da sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

İSKİ Genel Müdürlüğü görevine, halen kurumumuzda genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Şafak Başa vekaleten görevlendirilmiştir.

1969 doğumlu Başa, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce hazırlık programını tamamladı. 1993-1994 yılları arasında İngiltere’de yabancı dil eğitimi ve kamu yönetimine yönelik kurslar aldı.

13 Mart 2015 tarihinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Dr. Şafak Başa, Genel Müdür olarak görev yaptığı 4,5 yıllık süre zarfında, şehrin altyapı sorunlarının çözümü için büyük gayret gösterdi. Bu dönemde 2.650 km içme suyu, atıksu ve yağmur suyu yatırımı gerçekleştirildi. Tekirdağ sağlıklı içme suyuna kavuştu, atık su arıtma kapasitesi rekor düzeyde arttırıldı. Yapılan çalışmalar sonucu TESKİ her yönden kurumsal bir yapıya kavuştu.

Başa, 9 Ağustos 2019 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Temmuz 2021’e kadar İSKİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptı. O tarihten itibaren de İSKİ Bilgi İşlem, Abone Hizmetleri ve Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, aynı zamanda İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürdü. Dr. Şafak BAŞA, evli ve iki kız çocuğu babası.

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