Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

İstanbul'a önümüzdeki hafta kar uyarısı

Meteoroloji önümüzdeki hafta İstanbul için kar uyarısı yaptı.

02 Şubat 2020 Pazar 18:38
İstanbul'a önümüzdeki hafta kar uyarısı

İstanbul'a önümüzdeki hafta kar uyarısı

   Meteoroloji önümüzdeki hafta İstanbul için kar uyarısı yaptı.Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini yayınladı ve son verilere göre, hava sıcaklıklarının çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere ülke genelinde azalacak. İstanbul'da şubat ayının ilk haftası karla karışık yağmur beklentisi var...

İç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları çarşamba günü yerini soğuk havaya bırakacak. Hatta Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmini haritasına göre, İstanbul ve çevresinde de karla karışık yağmur bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre Ocak ayının son haftasında da İstanbul’da kar beklentisi vardı. Ancak sadece Silivri civarında ince bir beyaz örtü görülmüştü. İşte Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmini…

(Sözcü)

Son Güncelleme: 03.02.2020 00:00
Anahtar Kelimeler:
Meteorolojiİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metabolizmayı hızlandırıcı egzersizler ve ipuçları
Metabolizmayı hızlandırıcı egzersizler ve ipuçları
Ferdi Özbeğen mezarı başında anıldı
Ferdi Özbeğen mezarı başında anıldı
Pirelli Japon moda tasarımcısı Junya Watanabe ile iş birliği yaptı
Pirelli Japon moda tasarımcısı Junya Watanabe ile iş birliği yaptı
İstanbul'un ünlü mekanında skandal olay
İstanbul'un ünlü mekanında skandal olay
İETT su tasarrufunda rekor kırdı, kamu kurumlarına örnek oldu
İETT su tasarrufunda rekor kırdı, kamu kurumlarına örnek oldu
KAÇUV’un 2'nci evi Pendik’te açıldı
KAÇUV’un 2'nci evi Pendik’te açıldı
Çin Astrolojisi 2020 İçin Neler Söylüyor?
Çin Astrolojisi 2020 İçin Neler Söylüyor?
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor.    
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor.    
İstanbul'un yeni restoranı Octo
İstanbul'un yeni restoranı Octo
İstanbul Marriott Hotel Şişli’de Hamsi ve Karadeniz Lezzetleri 
İstanbul Marriott Hotel Şişli’de Hamsi ve Karadeniz Lezzetleri 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim