İstanbul'a önümüzdeki hafta kar uyarısı

Meteoroloji önümüzdeki hafta İstanbul için kar uyarısı yaptı.Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini yayınladı ve son verilere göre, hava sıcaklıklarının çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere ülke genelinde azalacak. İstanbul'da şubat ayının ilk haftası karla karışık yağmur beklentisi var...

İç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları çarşamba günü yerini soğuk havaya bırakacak. Hatta Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmini haritasına göre, İstanbul ve çevresinde de karla karışık yağmur bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre Ocak ayının son haftasında da İstanbul’da kar beklentisi vardı. Ancak sadece Silivri civarında ince bir beyaz örtü görülmüştü. İşte Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmini…

(Sözcü)