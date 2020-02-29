İstanbul'da bugün yağmur, yarın güneş var

İBB AKOM verilerine göre, bugün (Cumartesi)sabah erken saatlerde gelecek soğuk hava ve yağış, akşam saatlerine kadar etkili olacak. Sıcaklığın ilerleyen günlerde 18 derece seviyelerine kadar çıkması bekleniyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da yarın sabah 05:00’ten itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmurlar gelebileceği belirtiliyor.



Yağışlı havanın, yarın akşam saatlerinden (18:00) itibaren bölgeyi terk etmesi beklenirken, AKOM meydana gelebilecek lokal olumsuzlukları karşı vatandaşları uyarıyor.



HAVA SICIKLIĞI ANİ YÜKSELİYOR



Yarın havanın en yüksek 9 derece olması beklenirken, yağışların sonlanmasının ardından Pazar günü itibariyle rüzgarın güneyli yönlere döneceği, sıcaklıkların tekrardan artamaya başlayacağı, yeni haftanın ortalarına kadar 18°C’lere yükseleceği tahmin ediliyor.