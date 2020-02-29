Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

İstanbul'da bugün yağmur, yarın güneş var 

İBB AKOM verilerine göre, bugün (Cumartesi)sabah erken saatlerde gelecek soğuk hava ve yağış, akşam saatlerine kadar etkili olacak.

29 Şubat 2020 Cumartesi 09:21
İstanbul'da bugün yağmur, yarın güneş var 

İstanbul'da bugün yağmur, yarın güneş var 

İBB AKOM verilerine göre, bugün (Cumartesi)sabah erken saatlerde gelecek soğuk hava ve yağış, akşam saatlerine kadar etkili olacak. Sıcaklığın ilerleyen günlerde 18 derece seviyelerine kadar çıkması bekleniyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da yarın sabah 05:00’ten itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmurlar gelebileceği belirtiliyor.


Yağışlı havanın, yarın akşam saatlerinden (18:00) itibaren bölgeyi terk etmesi beklenirken, AKOM meydana gelebilecek lokal olumsuzlukları karşı vatandaşları uyarıyor.


HAVA SICIKLIĞI ANİ YÜKSELİYOR


Yarın havanın en yüksek 9 derece olması beklenirken, yağışların sonlanmasının ardından Pazar günü itibariyle rüzgarın güneyli yönlere döneceği, sıcaklıkların tekrardan artamaya başlayacağı, yeni haftanın ortalarına kadar 18°C’lere yükseleceği tahmin ediliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abonelik bitiminde cihaz iadesi nasıl olmalı?
Abonelik bitiminde cihaz iadesi nasıl olmalı?
AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'den İdlib saldırısına tepki!
AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'den İdlib saldırısına tepki!
İBB eğlence etkinliklerini iptal etti | Türkiye Yasta
İBB eğlence etkinliklerini iptal etti | Türkiye Yasta
İBB'den genler için yeni durak | Gençlik ofisleri 
İBB'den genler için yeni durak | Gençlik ofisleri 
Yalova Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Yalova Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Kaza yapan uçağın pilotu tutuklandı!
Kaza yapan uçağın pilotu tutuklandı!
BBC Earth | Bana güvenin ben doktorum ekranlarda
BBC Earth | Bana güvenin ben doktorum ekranlarda
Kuymak, 4 kişilik aileyi zehirledi
Kuymak, 4 kişilik aileyi zehirledi
İBB, 81 ilin hemşeri dernekleri ile buluşuyor
İBB, 81 ilin hemşeri dernekleri ile buluşuyor
Marmara Park Mart Ayında Etkinliklerle Yine Keyif ve Eğlenceyle Dolu
Marmara Park Mart Ayında Etkinliklerle Yine Keyif ve Eğlenceyle Dolu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim