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İstanbul'da mesailer yeniden değişti | Koronavirüs düzenlemesi

İstanbul'da 60 yaş üstü, hamileler, kronik rahatsızlığı bulananlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışabilecek. Sanayide çalışanlar mesaiye 07.00'de başlayacak.

04 Kasım 2020 Çarşamba 14:50
İstanbul'da mesailer yeniden değişti | Koronavirüs düzenlemesi

İstanbul'da mesailer yeniden değişti | Koronavirüs düzenlemesi



İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için yaptığı toplantı sona erdi. Toplantıda, sonrası Vali Ali Yerlikaya, alınan kararları açıkladı: 

"İstanbul'da tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesaiye geçmişti. Bugünden itibaren dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamı genişliyor.

60 yaş ve üstü çalışanlar, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli olup evden çalışabilecek. Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak.

İşçi ve işveren sendikalarımız, meslek odalarımız, STK'larımız ile istişareler ettik. Sanayide çalışanların 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. 9 Kasım'dan itibaren başlayacak."

Gerek hastanede yatan gerekse evlerinde tedavileri devam eden kardeşlerimiz için tüm gereken tedavileri yapıyoruz. Sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız. İstanbul’da 1405 filyasyon ekibimiz gece gündüz demeden dünyaya örnek bir çalışma yapıyorlar. Artık bazı işlerimiz çalışma saatleri 22’de sona erecek. 22 ağustos’tan itibaren 2 milyon 209 bin denetim yaptık. Artık kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.

Henüz salgın bitmedi kontrolü elden bırakmamalıyız. Temizlik virüse karşı en büyük silahımız. Lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım."

Anahtar Kelimeler:
Mesai
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