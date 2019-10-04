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Kazancın değil, vatandaşın yanında yer aldı

Ülkemizde hükümetin istikrarsız politikaları yüzünden hayatın pahalılığı vatandaşın alım gücünü düşürürken, bazı esnaflarda ürünlerinde indirime giderek çeşitli kampanyalarla vatandaşın yanında yer alıyor.

Kazancın değil, vatandaşın yanında yer aldı

Ülkemizde hükümetin istikrarsız politikaları yüzünden hayatın pahalılığı vatandaşın alım gücünü düşürürken, bazı esnaflarda ürünlerinde indirime giderek çeşitli kampanyalarla vatandaşın yanında yer alıyor.

04 Ekim 2019 Cuma 12:49
Kazancın değil, vatandaşın yanında yer aldı

Kırklareli'nde hizmet veren Yiğit Et ve Tavuk Ürünleri firması ürünlerinde şok indirimlere giderek, vatandaşın sesine kulak verdi ve fırsatçı kasaplara adeta meydan okudu.

Kimileri ekonomideki durgunluğu ve sıkıntıyı görmezden gelip vicdansızca zam üstüne zam yaparken, kimi böyle duyarlı firmalarda taşın altına elini koyarak vatandaşın yüzünü güldürüyor.

"HERKESİN EVİNE ET GİRSİN"

Kırklareli merkezde et ve tavuk reyonu açan Yiğit Kasap Et ve Tavuk Ürünleri, "Herkesin evine et girsin" diyerek piyasanın yüzde 30 daha ucuzuna et ürünlerini satmaya başladı. 

"BÖYLE KAMPANYALAR TÜM TÜRKİYE'YE YAYILMALI"

Yiğit Et ve Tavuk Ürünleri firmasınin yaptığı bu indirimi sevinçle karşılayan vatandaşlar, alışverişe koşarak böyle duyarlı firmaların Türkiye geneline de yayılması temennisinde bulunuyorlar.

"PARADAN ÖNCE GÖNÜL KAZANMALI"

Kampanya ile ilgili muhabirimiz Kemal KAÇMAZ'a açıklamada bulunan Yiğit Kasap Et ve Tavuk Ürünleri'nin sahibi Ali TURAN, "Herşey para kazanmak değildir, gönülde kazanmak gerekir. Vatandaşın yüzü gülmedikten sonra bizim kazandığımızın hiçbir değeri yoktur." anlayışı doğrultusunda ürünlerinde indirime gittiklerini belirtti. 

"UCUZA KALİTELİ VE HELAL ET YEDİRİYORUZ"

TURAN, "Firmamız İstanbul merkezlidir. Kendi hayvan üretim çiftliğimiz var. Burada yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı tüm kontrollerden geçtikten sonra kesip, kendi et reyonu dükkanlarımızda hizmete sunarak vatandaşlarımıza daha ucuza kaliteli ve helal et yedirmeye çalışıyoruz. Hayat şartları pahalandı. Kırklareli'nde de böyle bir eksikliğin olduğunu görünce, halkımızında bir nebze olsun evlerine et girsin istedik. Ve vatandaşlar da gelerek alım yapıyor, evlerine et giriyor. Çok şükür bunu da başardık. Yiğit Et ve Tavuk Ürünleri firması olarak kaliteli ve ucuz et satış reyonlu dükkanlarımızı ülkenin heryerinde hizmete sokmak birinci hedefimizdir. Herşeyi mevcut yönetimlerden beklemek yanlıştır. Bütün esnaf dostlarımız da bunu hayata geçirmelidir" dedi.

Son Güncelleme: 04.10.2019 13:47
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