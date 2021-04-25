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Koronavirüs 25 Nisan tablosu | 347 can kaybımız var

Türkiye son 3 gününü kısmi kapanma önlemleri çerçevesinde evlere kapanırken son 24 saatte 347 vatandaşımız can verdi.

25 Nisan 2021 Pazar 21:11
Koronavirüs 25 Nisan tablosu | 347 can kaybımız var

Koronavirüs 25 Nisan tablosu | 347 can kaybımız var


Kısmi kapanmalar etkisini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Son tabloya göre son 24 saatte 347 kişi hayatını kaybederken, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi.


Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 260 bin 280 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 801 kişiyle birlikte toplam 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi.

DÜN 40 BİN 596 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle dün 339 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 905 yeni hastayla birlikte toplam 40 bin 596 vakanın tespit edildiğini ve 52 bin 297 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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