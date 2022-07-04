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Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kameraya takıldı

Erzincan'da koyun koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar, bir youtuberin kamerasına takıldı. Bir kurt çiftinin sürüyü yakın takibe alması ilk kez izlendi.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 07:19
Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kameraya takıldı

Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kameraya takıldı


Erzincan'da Mert Yılmaz isimli Youtuber, koyun sürüsüne pusu kuran kurtları drone kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan heyecan dolu görüntülerle ilgili bir çok kişi, 'Türkiye'de böyle bir belgesel izlemedim' yorumları yaptı. İşte kurtların koyun sürüsüne pusu kurduğu o anlar!

Çobanlıkla ilgili videolarıyla sosyal medyada tanınan Mert Yılmaz isimli Youtuber, kurtların koyun sürüsüne pusu kurduğu anları drone kamerası ile anbean görüntüledi.

Görüntülerde, aç kurtların arazide yiyecek ararken, bir koyun sürüsüne denk geldiği görülüyor. Koyunları gören iki kurt, hemen pozisyon alıp pusu kuruyor ve sürüye saldırmak için harekete geçiyor.


Heyecan dolu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Videoya yorum yapan çok sayıda kullanıcı, görüntülerin belgesellerden daha kaliteli olduğunu belirtti.


 

Anahtar Kelimeler:
Koyun SürüsüKurtKurt Pususu
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