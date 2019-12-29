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Marmara Adası'nda son durum, Elektrik alamayan binlerce kişi geceyi soğukta geçirdi

Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları, artan soğuklarla birlikte elektriklerin kesildiği Marmara Adası sakinleri zor saatler geçiriyor.

29 Aralık 2019 Pazar 23:58
Marmara Adası'nda son durum, Elektrik alamayan binlerce kişi geceyi soğukta geçirdi

Marmara Adası'nda son durum, Elektrik alamayan binlerce kişi geceyi soğukta geçirdi

Elektrikler kesilince Marmara Adası'nda kesilen elektrikler yüzünden vatandaşlar zor durumda kaldı. Balıkesir'de kış nüfusu 10 binlerde olan Marmara Adası'nda elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Elektrik kablolarının denizin altından geldiği adaya 6 saattir elektrik verilemiyor.

Son dakika Marmara Adası, Elektrik kablolarının denizden ulaştığı Marmara Adası'na 6 saattir elektrik verilemiyor. Arıza konusunda henüz bir tespitin yapılmadığı kesintiye denizdeki fırtına dolayısı ile müdahale edilemiyor. Bir geminin elektrik kablolarını kopartması ihtimali üzerinde durulurken, vatandaşlar arızanın bir an önce giderilmesini istiyor.


Öte yandan fırtına nedeniyle yarın da Marmara Adası'na olan tüm seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.

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