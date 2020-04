Mesele çocuklar olunca, engeller teferruat kaldı

İBB Halk Süt ekipleri, Covid-19 salgını sebebiyle, sokağa çıkmaların sınırlandırıldığı bir dönemde, süt yolu gözleyen çocukları sevindirmeye devam etti. Gerekli tedbirleri alarak 39 ilçede 100 bin çocuğa ulaşan ekipler, yaklaşık 5 buçuk ayda 3 milyon 100 bin litre süt dağıttı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde “Süt her çocuğun hakkıdır” sloganıyla başlattığı Halk Süt projesi ile şimdiye kadar her ay 100 bin çocuğun yüzünü güldürdü. Dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdüren Koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaların kısıtlandığı günümüzde, Halk Süt ekipleri gerekli tedbirleri alarak 39 ilçede hiç ara vermeden her gün çocuklara sütü ulaştırdı.



-3 MİLYON 100 BİN LİTRE SÜT DAĞITILDI-

Halk Süt'ün İstanbullularla buluştuğu ilk ay olan Ekim'de 59 bin 784 çocuğa yaklaşık 479 bin litre süt dağıtıldı. Geçen 5 buçuk aylık zaman diliminde de Halk Süt'ün sevindirdiği çocuk sayısı her ay yüz bine ulaştı. Çocuklar, son derece sağlıklı ve sürekli olarak uzamanlar tarafından tahlil edilen sütten her ay tüketme şansını yakaladı. Bu verilerle birlikte, Nisan ayı ortası itibariyle, toplamda dağıtılan süt miktarı da 3 milyon 100 bin litreye çıkmış oldu.



-60 ARAÇ İSTANBUL SOKAKLARINDA-

Mahalle ve sokak aralarında İstanbul'un çocukları tarafından sevinçle karşılanan Halk Süt, 60 araç ve 120 personelle 39 ilçeden hizmet veriyor. Araç şoförlerinin yanında bir kadın sosyolog veya psikolog bulunuyor.

Ailelere, Koronavirüsle mücadele döneminde de mümkün olduğunca aynı kadrolarla ulaşılmaya çalışılıyor. Böylece Halk Süt dağıtılırken, psikolog ve sosyologların gözüyle sosyal inceleme yapma şansı da yakalanıyor.

-İSTANBUL'UN ÇİFTÇİSİ DESTEKLENECEK-

Önemli miktarda bir sütü her gün ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan İBB, İstanbul'un hayvancılık ve tarımla uğraşan ilçe ve köylerinden süt alımı yaparak çiftçileri destekleyecek. İhtiyaç halinde de çevre illerden de süt alımı gerçekleştirilecek.



-İSTANBUL’DA ÇOCUKLARIN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI YETERLİ SÜT İÇEMİYOR-

Halk Süt Projesi'nin hayata geçirilmesinde; İstanbul’daki çocukların yüzde 27,32’sinin, bir çocuğun haftalık gereksinimi olan 2 litrenin altında süt tükettiğinin belirlenmesi etkili oldu. Anketlere yanıt veren yurttaşların yüzde 9,43’ü ise haftalık süt tüketimi hakkında bilgileri olmadığını ifade etti. Halk Süt projesi geliştikçe bu açığın kapanması hedefleniyor.