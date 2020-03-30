Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Müge Boz, Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile sevilen oyuncu Müge Boz, Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan antrenmanla evde kalanlara spor önerilerinde bulundu

30 Mart 2020 Pazartesi 09:23
Müge Boz, Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı

Müge Boz, Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile sevilen oyuncu Müge Boz, Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan antrenman ile evde antrenman yapmak isteyenlere esneme hareketlerini göstererek ilham verdi. Red Bull Project: Pro video serisinde esneklik konusunda kendisine meydan okuyan Ayşe Begüm ile çok eğlenceli bir antrenman yaptıklarını belirten Müge Boz, “Esneme egzersizleri yapmak yalnızca sporculara özel bir şey değil. Güne başlarken esnemek ya da yatmadan önce bu egzersizleri yapmak çok sağlıklı. Herkese tavsiye ederiz” dedi.

Ünlü oyuncu Müge Boz, Red Bull Project: Pro aracılığıyla buluştuğu Avrupa ve Dünya Cimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ile, evde spor yapmak isteyenlere ilham verdi. Boz ile Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Instagram üzerinden karşılıklı olarak antrenman yaptı. Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan bu eğlenceli antrenmanda iki sevilen isim esneklik konusunda kendilerine meydan okudu. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayında Ayşe Begüm Onbaşı’nın antrenman hareketlerini tekrarlamak için ter döken oyuncu Müge Boz, “Tabii Ayşe Begüm profesyonel olarak cimnastik yaptığı için hemen esneyebiliyor. Ben ise ter içindeyim. Ama uyaralım hemen kendimizi zorlamıyoruz. Herkesin kapasitesi neyse öyle esnesin” diyerek izleyicilerin antrenman yaparken kendilerini zorlamamaları için uyardı.

“Herkesi evde olduğu bu dönemde hareketli olmaya davet ediyoruz” ifadesini kullanan Boz, “Genç yaşında bu kadar başarı kazanmış birisi olarak Ayşe Begüm birçok kişiye ilham oluyor. Burada da onun sayesinde yaptığımız esneme egzersizlerini yalnızca spordan önce değil, güne yeni başlarken ve akşam yatmadan önce rahat bir uyku çekmek için de yapabilirsiniz” dedi. Red Bull sporcusu Ayşe Begüm ise, “Bu egzersizler dışında Red Bull Project: Pro üzerinden dayanıklık, denge ve yine esneklik üzerine birçok egzersize ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

Red Bull Project: Pro nedir?

Red Bull Project: Pro isimli video serileri sayesinde, Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, Ayhancan Güven ve Hazal Nehir, kendine esneklik, dayanıklılık ve dengede meydan okumak isteyenlere, evde yapabilecekleri antrenman videolarıyla ilham oluyor. Ayhancan Güven dayanıklılık, Ayşe Begüm Onbaşı esneklik, Hazal Nehir de denge konusunda antrenman programlarını uyguluyor.

RedBull.com/ProjectPro adresinden takip edilebilen platformda ayrıca uzmanların beslenme ve dinlenme önerileri ile Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir’in idmanları sırasında dinledikleri müzik listelerine de ulaşmak mümkün.

Koronafobi ile baş etmenin püf noktaları!
Koronafobi ile baş etmenin püf noktaları!
Perakendecilerden çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
Perakendecilerden çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
İstanbul #Evdekaldı, sahiller ve yollar boşaldı
İstanbul #Evdekaldı, sahiller ve yollar boşaldı
Türkiye korona ile uğraşırken, sosyal medya trollerinin gündemi başka
Türkiye korona ile uğraşırken, sosyal medya trollerinin gündemi başka
20 polis memuru koronavirüse yakalandı
20 polis memuru koronavirüse yakalandı
Koronavirüs son dakika | Can kaybı sayımız 131 oldu
Koronavirüs son dakika | Can kaybı sayımız 131 oldu
Emekli bayram ikramiyesi 7 nisanda ödenmeye başlayacak
Emekli bayram ikramiyesi 7 nisanda ödenmeye başlayacak
Üvey oğlunu döverek katletti, koronavirüsten öldü dedi
Üvey oğlunu döverek katletti, koronavirüsten öldü dedi
Anahtar Kelimeler:
Müge BozAyşe Begüm OnbaşıRed Bull
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da yeşil alanlar dezenfekte ediliyor
İstanbul'da yeşil alanlar dezenfekte ediliyor
Salgınlara karşı bağışıklık sistemininiz güçlendirin
Salgınlara karşı bağışıklık sistemininiz güçlendirin
Gardıroplarda minik dokunuşlarla harikalar yaratmanın tam zamanı
Gardıroplarda minik dokunuşlarla harikalar yaratmanın tam zamanı
Corona virüsüne karşı gerçek yoga dergisi
Corona virüsüne karşı gerçek yoga dergisi
Bilişim Medyası'ndan 'Evde Kal' çağrısı
Bilişim Medyası'ndan 'Evde Kal' çağrısı
Beşiktaş Belediyesi esnafına sahip çıktı
Beşiktaş Belediyesi esnafına sahip çıktı
Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden örnek davranış
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden örnek davranış
Koronavirüs eğitimi vurdu | Okullar Nisan ayı sonuna kadar kapalı
Koronavirüs eğitimi vurdu | Okullar Nisan ayı sonuna kadar kapalı
Hangi ünlü yazarın korona testi pozitif çıktı
Hangi ünlü yazarın korona testi pozitif çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim