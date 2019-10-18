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Sahiba Gökçen’de Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi

15 Temmuz Gazisi Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi üyeleri (SAWKOOP), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi düzenledi.

Sahiba Gökçen’de Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi

15 Temmuz Gazisi Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi üyeleri (SAWKOOP), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi düzenledi.

18 Ekim 2019 Cuma 15:06
Sahiba Gökçen’de Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi

Sahiba Gökçen’de Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi


15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında havalimanı girişi ve çıkışlarını kooperatifin tırlarıyla kapatarak, darbecilerin girişini engelleyen Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi, üyeleri yeniden sahaya indi. SAWKOOP üyeleri bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için süsledikleri araçlarla gösteri konvoyu oluşturdu.

Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Genç yaptığı açıklamada tüm üyelerinin Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla buluştuğunu belirterek “Biz de burada askerimize selam veriyoruz, şanlı ordumuzun yürüttüğü harekatın, teröre karşı verdiği mücadelenin yanındayız. Tüm sivil toplum örgütlerine buradan çağrı yapıyoruz.  Bugün birlik ve beraberlik günüdür, tüm STK’ların ordumuzun yanında olduğunu göstermesi gerekir” dedi.

TÜRK MİLLETİ DEVLETİNİN ORDUSUNUN YANINDA

Davut Genç açıklamasında şunları söyledi; “Sayın cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Vatan diyoruz.  Türk milleti, her zaman devletinin, ordusunun yanında olmuştur.  Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı’nın hedefinde sadece eli kanlı teröristlerin olduğunu biliyoruz.  Dünyanın bir ucundan gelerek Suriye’de teröristlere kucak açan ABD’nin açıklamalarını, ülkemize yönelik baskı politikalarına karşı millet olarak karşı koyacağımızın bilinmesini istiyoruz. Amerika’nın 5 gün içinde terör örgütü üyelerinin sınırlarımızdan çekileceği sözünü de samimi bulmuyoruz.  Ankara’da yapılan mutabakata aykırı bir durum olması durumunda Mehmetçiğimizin gereken cevabı vereceğine olan inancımız tamdır.  Yıllardır ülkemizde binlerce insanın kanına giren teröristlerin sınırlarımızdan sökülüp atılmasını istiyoruz. Bütün dünya şunu çok iyi anlamalı, Türk askeri kışlasından çıkınca, sonuç almadan dönmez”

SAWKOOP İdari işler müdürü Hasan Şahin de konuşmasında Türkiye’nin zorlu bir dönemi geride bıraktığını belirterek ABD’nin Ankara’ya verdiği sözleri tutmasını istedi. Şahin, Suriyeli sığınmacıların bir an önce evlerine yurduna dönmesi için, ülkelerinde huzur ve güven ortamının sağlanması gerektiğini söyledi.  

Yaklaşık 250 taksi ve 3 tırdan oluşan konvoy Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Terminali önünde düzenlediği destek gösterisi renkli anlara sahne oldu. TSK’ya destek gösterisinde havalimanı Valisi Necip Çakmak’a Türk Bayrağı hediye edildi.

Taksiciler adına SAWKOOP Başkan Vekili Davut Genç ve SAWKOOP Müdürü Hasan Şahin terminal çıkışında bekleyen Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdür Yardımcısı Banu Ördek, Sabiha Gökçen Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı’ndan Teğmen Koray Yılmaz’a Türk bayrağı ve çiçek takdim edildi. Takdimin ardından konvoy protokolün önünden geçerken, Sabiha Gökçen Havalimanı Valisi Necip Çakmak konvoya el sallayarak selam verdi.
 

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Son Güncelleme: 18.10.2019 16:00
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Barış Pınarı HarekatıSAWKOOPSabiha Gökçen Taşıma Ve İşletme KooperatifiSabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Terminali
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