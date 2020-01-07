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Sigaranın tadı mı değişti? Sigara şirketleri yeni bir oyun peşinde mi

Artan şikayetler üzerine, Suud Ticaret ve Yatırım Bakanlığı ile Suud Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA), tat şikâyetleri nedeniyle tütün şirketlerine, bu konuda tüketicileri bilgilendirici açıklamalar yapmaları çağrısında bulundu.

07 Ocak 2020 Salı 19:21
Sigaranın tadı mı değişti? Sigara şirketleri yeni bir oyun peşinde mi

Sigaranın tadı mı değişti? Sigara şirketleri yeni bir oyun peşinde mi

Türkiye’de satılan yabancı şirketlere ait sigaraların tadının değiştiği yönündeki şikayetler Suudi Arabistan’da da ortaya çıktı. Suudi Arabistan’daki tüketiciler, yeni ambalaj uygulamasına geçildikten sonra tütün ürünlerinin tatlarında bir değişiklik olduğunu belirtti.Bakanlık ve SFDA tarafından yapılan açıklamada, bu hafta başında Suudi Arabistan’daki sigara tedarik eden tütün şirketleri, acente ve temsilcilikleri ile görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, tüketiciler tarafından yapılan şikâyetlerin ilgililere ulaştırıldığı, normal ambalajlardan yeni ambalaja geçildikten sonra ürünlerde herhangi bir değişim olup olmadığı konusunda açıklama yapılmasının beklendiği aktarıldı.

SİGARA ŞİRKETLERİ: DEĞİŞİKLİK YAPMADIK

Yapılan açıklamada, şirketlerin, ürünlerin Suudi Arabistan tarafından uygulanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi şartlarına uygun olarak üretildiği ve ambalaj tasarımından başka bir değişiklik yapılmadığının vurgulandığı bildirildi.

Bakanlık ve SFDA, şirketlerin bu açıklamasının tüketicilerin ortaya koyduğu veri ve gözlemlere göre yeterli olmadığını, şirketlerin yeni ambalajdan önce ve sonrasındaki sigara bileşenlerini açıklamak zorunda olduklarına dikkati çekti. Açıklamada, sigara bileşenlerinin kaynakları, kullanılan kâğıt ve filtreler, sigaraların Suudi Arabistan’a ihraç edilmeden önceki üretim ve paketleme yeri gibi birçok bilginin yanı sıra, tat değişiminin nedenlerinin netleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

TAHLİL İÇİN ÖRNEK ALINDI

www.korfezhaberi.com sitesinin haberine göre, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi, sigaraların tadı ve kalitesi hakkında çalışma yürütülmesi için yerel pazarda bulunan 7 farklı tütün türünün test edilmesi için uluslararası bir laboratuvara gönderildiğini, sonuçların netleşmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

DEĞİŞİKLİK VARSA AĞIR CEZALAR UYGULANACAK

Ticaret Bakanlığı ve SFDA tarafından yapılan açıklamada, yeni ambalaj uygulamasına geçildikten sonra yetkililerin tüketicilerin tütün ürünleri ile ilgili yaptığı yorumları yakında takip ettiği aktarılırken, sigaralarda belirlenen maddelerin haricinde şirketlerin değişik yaptığının kanıtlanması halinde tüketicilerin haklarının korunacağı ve en sert önlemlerin alınacağının altı çizildi.

Laboratuvar sonuçlarında tütün ürünlerinin bileşenlerinde değişikliklerin bulunduğu kanıtlanırsa, suçluların ilgili birimler tarafından en ağır cezaya tabi tutulacakları vurgulandı.

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