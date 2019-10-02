Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
103482
ALTIN
274.692
DOLAR
5.7184
STERLİN
7.0164
EURO
6.2503

Silivri depremi, fakülte binalarında kolonları çatlattı

Tekirda Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekoğlu binası, Silivri Depremi sırasında kolonları çatladığı için tahliye edildi.

Silivri depremi, fakülte binalarında kolonları çatlattı

Tekirda Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekoğlu binası, Silivri Depremi sırasında kolonları çatladığı için tahliye edildi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 15:54
Silivri depremi, fakülte binalarında kolonları çatlattı

Silivri depremi, fakülte binalarında kolonları çatlattı


İstanbul başta olmak üzere Marmara Denizi çevresinde çok sayıda yerleşim biriminde korkuya neden olan Silivri depremi, Namık Kemal Üniversitesi'nde kolonları çatlattı

İstanbul'da çok sayıda binanın boşaltılmasına neden olan Silivri Depremi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne de zarar verdi. İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin kolonları zarar gören Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası boşaltıldı.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremi İstanbul'dan sonra en fazla hissedildiği Tekirdağ'da, Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasında hasar meydana geldi. Yapılan incelemede binanın zemin katındaki kolonlarında patlamalar meydana geldiği tespit edilerek, bina boşaltıldı. Binan çevresine de emniyet şeritleri çekildi. Binaya öğrenci ve akademisyenlerin de girmesi yasaklandı. Yetkililer, binada inceleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, detaylı inceleme yapılacağını söyledi.


 

Silivri'de deprem, 29 okulda eğitime ara verildi
Silivri'de deprem, 29 okulda eğitime ara verildi
Silivri Depremi, Depremde korkan yolcuya şefkat koruması 
Silivri Depremi, Depremde korkan yolcuya şefkat koruması 
İstanbul beşik gibi sallandı, sabaha kadar 110 artçı oldu
İstanbul beşik gibi sallandı, sabaha kadar 110 artçı oldu
Whatsapp'ta dolaşan sesli deprem uyarısı 
Whatsapp'ta dolaşan sesli deprem uyarısı 
Son depremde 148 binada hasar var, 43 yaralı 
Son depremde 148 binada hasar var, 43 yaralı 
Son deprem sonrası İstanbul toplanma alanı arıyor
Son deprem sonrası İstanbul toplanma alanı arıyor
İstanbul'da deprem | Telefonlar çekmiyor, toplanma alanları kayıp
İstanbul'da deprem | Telefonlar çekmiyor, toplanma alanları kayıp
İstanbul da deprem oldu | 5.8'lik depremin ardından okullar tatil
İstanbul da deprem oldu | 5.8'lik depremin ardından okullar tatil
Anahtar Kelimeler:
Silivri DepremiTekirdağNamık Kemal ÜniversitesiBina TahliyeTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç kızlara kar maskeli kişiler silahla saldırdı
Genç kızlara kar maskeli kişiler silahla saldırdı
İnşaat işçilerinin halay molası 
İnşaat işçilerinin halay molası 
Yolcu otobüsü bagajında 1.5 ton balık çıktı
Yolcu otobüsü bagajında 1.5 ton balık çıktı
İntihar etmek isteyen annesini 5 yaşındaki çocuk kurtardı
İntihar etmek isteyen annesini 5 yaşındaki çocuk kurtardı
Dilencinin üzerinden çıkan para görenleri hayrete düşürdü
Dilencinin üzerinden çıkan para görenleri hayrete düşürdü
Haç sembolü villalar Arapların çıktı
Haç sembolü villalar Arapların çıktı
2.5 yaşındaki bebeğe rakı içiren anne baba gözaltında
2.5 yaşındaki bebeğe rakı içiren anne baba gözaltında
Tokat Erbaa'da feci kaza, Ayakkabı değiştirmek için durdular....
Tokat Erbaa'da feci kaza, Ayakkabı değiştirmek için durdular....

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort